Vinhomes được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2025

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025.

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp và doanh nhân - sáng lập, nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai Vinhomes được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”, ghi nhận hiệu quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh dựa trên các tiêu chí: Kết quả tài chính, chiến lược vận hành, trách nhiệm xã hội, năng lực lãnh đạo và quản trị nhân tài.

Đại diện Vinhomes (bên phải) nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025.

Vinhomes được đánh giá cao nhờ uy tín và vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam, với 30 khu đô thị đang vận hành trên toàn quốc, thu hút hơn 500.000 cư dân. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản Vinhomes đạt hơn 658.000 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu hơn 230.600 tỷ đồng , tiếp tục giữ vững danh hiệu doanh nghiệp BĐS lớn nhất Việt Nam và là đơn vị nộp ngân sách cao nhất ngành.

Các khu đô thị Vinhomes với hệ tiện ích “all-in-one” là nơi an cư của hơn 500.000 cư dân trên cả nước.

Năng lực kinh doanh vượt trội của Vinhomes còn thể hiện qua doanh thu kỷ lục hơn 102.000 tỷ đồng trong năm 2024, và tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất hơn 34.670 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 10.877 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng được ghi nhận là chủ đầu tư BĐS uy tín bậc nhất Việt Nam, nhờ đảm bảo đúng tiến độ, triển khai đồng bộ hạ tầng - tiện ích và kiến tạo những khu đô thị đáng sống hàng đầu tại mỗi địa phương.

Trong năm 2025, Vinhomes tiếp tục tiên phong mở rộng nguồn cung với hàng loạt dự án mới trên toàn quốc như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng) và Vinhomes Green City (Tây Ninh). Đặc biệt, siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) được phát triển theo mô hình ESG++ với quy mô 2.870 ha hứa hẹn trở thành biểu tượng của cuộc sống xanh, đầu tư bền vững, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ đô thị bền vững thế giới.

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là siêu dự án phát triển theo mô hình ESG++ hướng đến đô thị bền vững toàn cầu. Ảnh phối cảnh.

Song song đó, Vinhomes còn chú trọng phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) mang thương hiệu Happy Home, với chất lượng tốt và tiện ích tương đương nhà ở thương mại. Các dự án đã ra mắt tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa, đồng thời công ty đang lên kế hoạch triển khai thêm tại Hưng Yên và TP.HCM, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động.

Việc được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển, khả năng ứng biến linh hoạt trước biến động thị trường cùng nỗ lực không ngừng đổi mới trong phát triển dự án và vận hành đô thị.

Trước đó, Vinhomes và các dự án của công ty cũng liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá như Elite Awards - giải cao quý nhất trong “Top 10 chủ đầu tư hàng đầu từ 10 năm trở lên” tại Hubexo Asia Awards 2025; “Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025” do Brand Finance công bố; Vinhomes Global Gate (Hà Nội) đạt giải đặc biệt và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) nhận giải vàng tại Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024. Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise cũng được vinh danh tại FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards ở hạng mục “Phát triển bền vững” (Sustainable Development).