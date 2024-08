Vinhomes dự chi cả chục nghìn tỷ đồng mua 370 triệu cổ phiếu VHM

Giá cổ phiếu VHM lập tức tăng trần sau khi công ty tuyên bố mua lại 370 triệu cổ phiếu với lý do thị giá đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực.

Lượng cổ phiếu mua lại tương đương 8,5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của VHM. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông báo sẽ mua lại 370 triệu cổ phiếu, tương đương 8,5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lý do được đưa ra là thị giá VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực. Do đó, việc mua lại cổ phiếu là để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông.

Giao dịch sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký và công ty đã công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo quy định. Phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ngay sau khi thông báo được phát ra, giá cổ phiếu VHM lập tức tăng kịch biên độ và đang được giao dịch quanh mốc 37.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 161.000 tỷ đồng .

Tạm tính theo thị giá hiện tại, để hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu này, nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ phải chi gần 14.000 tỷ đồng .

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Vinhomes cho biết đến cuối tháng 6, doanh nghiệp đang ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới gần 146.600 tỷ đồng .

Thực tế, kể từ cuối tháng 2, cổ phiếu VHM liên tục chứng kiến các đợt điều chỉnh lớn và đã giảm 25% so với mức cao nhất năm nay. Trong phiên giao dịch gần nhất, thị giá VHM đạt 34.800 đồng/cổ phiếu, cũng là vùng thấp nhất lịch sử.

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, giao dịch mua lại 370 triệu cổ phiếu này sẽ khiến vốn điều lệ của Vinhomes giảm 3.700 tỷ đồng . Số lượng cổ phiếu lưu hành giảm đi sẽ giúp chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên.

Giá VHM tăng kịch trần sau khi Vinhomes tuyên bố mua lại 370 triệu cổ phiếu. Ảnh: TradingView.

Năm 2019, Vinhomes từng thực hiện một đợt mua cổ phiếu quỹ với số lượng 60 triệu cổ phiếu, giá giao dịch bình quân 92.425 đồng/cổ phiếu cũng với lý do tương tự.

Năm 2021, khi thị giá VHM tăng lên trên 110.000 đồng/cổ phiếu, Vinhomes đã bán hết lượng cổ phiếu quỹ này để bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II vừa qua, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 28.218 tỷ đồng , giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng tăng 243% so với quý liền trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng 8% lên 10.600 tỷ đồng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.429 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.513 tỷ, lần lượt giảm 42% và 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Vinhomes lên kế hoạch doanh thu cả năm đạt kỷ lục 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng , tăng lần lượt 16% và 4% so với thực hiện năm 2023.

Sau 6 tháng, doanh nghiệp này chỉ mới thực hiện được khoảng 30% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tuy vậy, với doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và doanh số chưa ghi nhận khoảng 118.660 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II, Vinhomes cho biết có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra cho năm nay.

Trong đó, nguồn thu chính vẫn đến từ các đại dự án đang triển khai và tiến hành bàn giao nhà theo tiến độ như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island…