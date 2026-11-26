Vinhomes vừa phối hợp với UBND xã Tam Hưng tổ chức công bố quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và Tam Hưng.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị đa mục tiêu do Vinhomes đầu tư tại xã Bình Minh và Tam Hưng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Theo Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng (Hà Nội), ngày 25/11, UBND xã đã phối hợp với CTCP Vinhomes tổ chức hội nghị công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung trọng tâm của đồ án, gồm phạm vi, ranh giới nghiên cứu, quy mô sử dụng đất, định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu chức năng theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị khoảng 598 ha. Trong đó, phần diện tích thuộc xã Tam Hưng hơn 323 ha, chiếm 10,9% diện tích tự nhiên của xã và nằm trên địa bàn 7 thôn gồm Song Khê, Lê Dương, Đại Định, Tê Quả, Hưng Giáo, Văn Khê và Rùa Hạ.

Khu đô thị hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố, tạo quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời, dự án định hướng hình thành khu đô thị đa chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và không gian kiến trúc cảnh quan văn minh, hiện đại.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 6180 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Vinhomes.

Theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 598 ha, trong đó diện tích thuộc xã Tam Hưng hơn 323 ha và xã Bình Minh khoảng 274 ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng , gồm 16.670 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư (chiếm 15%) và khoảng 94.466 tỷ đồng vốn vay từ các tổ chức tín dụng cùng các nguồn vốn hợp pháp khác (chiếm 85%).

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về cơ cấu sản phẩm, khu đô thị dự kiến cung cấp gần 6,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở. Trong đó, nhà ở liền kề phục vụ tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 3,15 triệu m2 sàn (48,58%), tương ứng khoảng 6.747 lô đất tái định cư. Nhà ở chung cư thương mại có khoảng 2,01 triệu m2 sàn (31,07%) và nhà ở xã hội cao tầng khoảng 1,32 triệu m2 sàn (20,3%). Trong quỹ nhà ở xã hội, tỷ lệ dành cho thuê tối thiểu là 10%.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là tạo lập quỹ nhà ở tái định cư hiện đại, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án trọng điểm khác của thành phố.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến khởi công trong quý IV năm nay, hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào khai thác trong quý IV/2030. Riêng khu vực đất tái định cư, UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương xây dựng cơ bản, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong quý IV và chậm nhất vào đầu quý I năm sau.

Bên cạnh dự án khu đô thị đa mục tiêu, xã Tam Hưng cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai một số khu đô thị lớn khác như: Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup đầu tư; Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 quy mô 182 ha, do CTCP Địa ốc Cienco5, thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.