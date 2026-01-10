Vinh quang bất ngờ trên chiến hạm

Chiến hạm không thể thiếu thuyền trưởng dù chỉ một ngày. Khi một vị thuyền trưởng không may qua đời trong hải trình, đó là cơ hội vàng của những người dưới quyền ông ta.

Khi thuyền trưởng không may qua đời, người chỉ huy mới trên chiến hạm sẽ được lựa chọn ngay lập tức. Ảnh minh họa: E.V.

Vào lúc 5h sáng ngày 25 tháng Mười năm 1740, tức là 37 ngày sau khi hạm đội rời nước Anh, người canh gác trên tàu Severn phát hiện ra thứ gì đó trong ánh sáng rạng đông. Sau khi thủy thủ đoàn nháy đèn lồng và bắn nhiều phát súng để báo động cho những tàu còn lại của hạm đội, Byron cũng nhìn thấy thứ đó, một đường viền lởm chởm ở đường chân trời.

“Đất liền kia rồi!”, đó là Madeira, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Tây Bắc châu Phi, nổi tiếng với khí hậu mùa xuân quanh năm và rượu vang tuyệt hảo, thứ rượu dường như, theo mục sư Walter ghi nhận, “được Chúa thiết kế để phục hồi sức lực cho cư dân vùng nhiệt đới”.

Hạm đội neo đậu tại một vịnh ở phía đông của hòn đảo, điểm dừng chân cuối cùng trước khi khởi đầu chuyến đi vượt gần 5.000 hải lý qua Đại Tây Dương để đến bờ biển nam Brazil. Anson ra lệnh cho thủy thủ đoàn nhanh chóng bổ sung nước ngọt và củi, đồng thời chất đầy một lượng lớn thứ rượu vang quý giá. Ông háo hức muốn đi tiếp.

Ông đã muốn hoàn thành hành trình đến Madeira dưới hai tuần, nhưng vì gió ngược nên phải mất gấp ba thời gian đó. Mọi hy vọng còn sót lại về việc đi vòng qua Nam Mỹ trong mùa hè ở bán cầu Nam dường như đã tan biến. “Những khó khăn và nguy hiểm của việc vượt qua Mũi Sừng vào mùa đông lấp đầy trí tưởng tượng của chúng tôi,” mục sư Walter thú nhận.

Trước khi hạm đội nhổ neo vào ngày 3/11, hai sự kiện đã khiến mọi người rùng mình sợ hãi. Thứ nhất, Richard Norris, thuyền trưởng tàu Gloucester và là con trai đô đốc John Norris, đột ngột yêu cầu từ chức. “Vì đã rất yếu kể từ khi rời Anh,” ông viết trong một tin nhắn gửi Anson, “tôi lo ngại thể trạng của mình sẽ không cho phép tiếp tục một chuyến đi dài như vậy”.

Đề đốc chấp thuận yêu cầu này mặc dù ông khinh thường bất kỳ dấu hiệu nào của sự bạc nhược. Thái độ coi thường này sâu sắc đến mức sau này ông thuyết phục Hải quân ban hành một quy định nêu rõ rằng bất kỳ ai bị kết tội “Hèn nhát, cẩu thả hoặc thiếu thiện chí” trong trận chiến “sẽ phải chịu án tử hình”.

Ngay cả mục sư Walter, người từng được đồng nghiệp mô tả là “một người đàn ông yếu ớt, gầy gò và hay đau ốm” cũng lên tiếng phê phán nỗi sợ hãi: “Thật đáng trách! Đó là một niềm đam mê hèn nhát, thấp hèn so với phẩm giá của con người”. Walter không ngần ngại chỉ trích Norris, cho rằng ông đã “bỏ mặc” nhiệm vụ chỉ huy của mình.

Sau này, trong thời gian chiến tranh, khi Richard Norris chỉ huy một con tàu khác, ông bị buộc tội “phô bày những dấu hiệu khiếp nhược” vì rút lui trong trận chiến và được lệnh phải ra tòa án binh. Trong một lá thư gửi Bộ Hải quân, ông khẳng định mình hoan nghênh cơ hội để “xóa bỏ nỗi nhục nhã mà sự độc ác và dối trá đã giáng xuống tôi”. Tuy nhiên trước khi phiên tòa diễn ra, ông ta đã bỏ trốn và sau đó không còn được nhắc đến nữa.

Sự kiện Norris rút lui kéo theo một loạt cuộc thăng chức trong các sĩ quan chỉ huy. Thuyền trưởng tàu Pearl được bổ nhiệm lên tàu Gloucester, một chiến hạm mạnh hơn.

Thuyền trưởng của Wager, Dandy Kidd, người được một sĩ quan khác mô tả là “vị chỉ huy xứng đáng và nhân đạo, được mọi người trên tàu ông ta kính trọng”, được điều chuyển sang tàu Pearl. Người thay thế ông ấy trên tàu Wager là George Murray, con trai của một quý tộc, trước đó chỉ huy tàu sà lúp [1] Trial.

Trial là con tàu duy nhất có ghế sĩ quan chỉ huy còn trống. Anson không còn thuyền trưởng nào khác để lựa chọn, và một cuộc cạnh tranh khốc liệt nổ ra giữa các sĩ quan cấp dưới.

Một bác sĩ hải quân từng so sánh sự ganh đua trên tàu với những âm mưu cung đình, nơi mọi người đều “ve vãn sự ưu ái của vị tướng chuyên quyền và cố gắng hạ bệ các đối thủ.” Cuối cùng, Anson chọn David Cheap, thuyền phó gan lì của mình.

Vận của David Cheap cuối cùng đã xoay chiều. Tàu Trial tám họng súng tuy không phải một chiến hạm, nhưng là con tàu của riêng ông. Trong sổ danh sách thủy thủ đoàn của Trial, tên ông lúc này được mang danh hiệu mới: Thuyền trưởng David Cheap.

[1] Tàu sà lúp (sloop) trong Hải quân Anh thế kỷ 18 là một loại tàu nhỏ, thường được trang bị từ 8 đến 18 khẩu pháo. Đây là loại tàu nhanh và linh hoạt, được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như tuần tra, trinh sát, truyền tin và hỗ trợ các hạm đội lớn hơn.