Vingroup lập công ty con ở Congo sau khi được giao 6.300 ha đất

Vingroup thành lập công ty con tại Congo với vốn 28 triệu USD, có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, ôtô điện.

Congo là quốc gia giàu tài nguyên với trữ lượng lớn các khoáng sản chiến lược như kim cương, đồng, cobalt, uranium, vàng, bạc, sắt, thiếc, kẽm và dầu mỏ. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa ban hành nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với tên gọi Vingroup DRC Holding S.A.R.L.

Công ty mới được định hướng thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, ôtô điện cùng những ngành nghề khác thuộc hệ sinh thái Vingroup. Tổng vốn góp của Vingroup là 28 triệu USD , giải ngân theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan chức năng của Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 25/10, chính quyền thành phố Kinshasa, Congo và đại diện Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 ha, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, cũng như thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Về đại đô thị, đây là dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trụ sở trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai. Đáng chú ý, thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong đó, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Cộng hòa Dân chủ Congo nằm ở Trung Phi, có diện tích hơn 2,3 triệu km2. Đây là quốc gia giàu tài nguyên với trữ lượng lớn các khoáng sản chiến lược như kim cương, đồng, cobalt, uranium, vàng, bạc, sắt, thiếc, kẽm và dầu mỏ. Nước này cũng sở hữu tiềm năng thủy điện dồi dào, được đánh giá thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khai khoáng là ngành kinh tế trụ cột, chiếm tới 95% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu là nguyên liệu thô.

Khoảng 70% dân số Conggo làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung sản xuất cà phê, đường, dầu cọ, chè, chuối, gỗ... Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm vàng, kim cương, đồng, cobalt, coltan, thiếc, dầu thô, gỗ; trong khi nhập khẩu chủ yếu là máy móc, phương tiện giao thông, xăng dầu và lương thực. Đối tác thương mại lớn của quốc gia này là Trung Quốc, Zambia, Bỉ, Anh, Nam Phi, Zimbabwe.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Congo, với dân số khoảng 17 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.