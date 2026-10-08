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Kinh doanh

VinFast vừa có một thay đổi lớn

  • Thứ năm, 8/10/2026 16:24 (GMT+7)
  • 60 phút trước

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai sau khi hoàn tất việc sáp nhập Công ty Tương Lai.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới cập nhật, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) đã đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Future VN JSC).

Đáng chú ý, ngày 26/9 trước đó, Đại hội đồng cổ đông VFTP đã thông qua nghị quyết nhận sáp nhập CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai. Sau khi sáp nhập, Công ty Tương Lai chấm dứt tồn tại, còn VFTP giữ nguyên tên công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cũng theo công bố khi đó, vốn điều lệ của VFTP sau sáp nhập được nâng lên hơn 214.000 tỷ đồng, từ khoảng 85.600 tỷ đồng trước đó. Mức vốn mới bao gồm phần vốn của Công ty Tương Lai được nhập vào VFTP.

Công ty Tương Lai trước khi sáp nhập có vốn điều lệ khoảng 136.887 tỷ đồng, có nguồn gốc từ CTCP Nghiên cứu và Phát triển Novatech, được thành lập trong đợt tái cấu trúc VinFast năm 2025.

Khi đó, VinFast tách một phần tài sản liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) sang Novatech. Doanh nghiệp này tiếp nhận các tài sản liên quan đến những dự án R&D đã hoàn thành, sau đó đổi tên thành CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Đến tháng 5/2026, VinFast công bố kế hoạch tái cấu trúc lần thứ hai, trong đó tách VFTP thành 2 phần.

Các hoạt động về thiết kế, phát triển sản phẩm, thương hiệu, bán hàng, R&D, sở hữu trí tuệ và hậu mãi được chuyển sang pháp nhân mới là CTCP VinFast Việt Nam (VFVN). VFTP giữ lại nhà máy và các tài sản phục vụ sản xuất tại Việt Nam.

Sau đó, VinFast chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Công ty Tương Lai dẫn dắt, cùng ông Phạm Nhật Vượng. Giá trị thương vụ khoảng 13.310 tỷ đồng, tương đương 530 triệu USD.

Sau giao dịch, VFTP tập trung vào sản xuất xe điện tại Việt Nam theo thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và thông số do VFVN cung cấp. Công ty Tương Lai nắm 49% vốn VFTP, trong khi các bên nhận chuyển nhượng còn có Công ty Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng.

Ở chiều ngược lại, VFVN tiếp nhận các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, bán hàng, dịch vụ hậu mãi và phần vốn tại một số công ty con. Đến tháng 9, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên hơn 35.183 tỷ đồng.

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Thủy Tiên

VinFast VinFast CTCP Nam Việt VinFast tái cấu trúc VinFast đổi tên công ty tương lai

  • VinFast

    VinFast

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