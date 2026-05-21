VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm

VF 8 thế hệ mới đang thu hút sự chú ý trên diễn đàn ôtô sau màn ra mắt ngày 20/5 với loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ, vận hành cùng mức giá cạnh tranh.

Ngày 20/5, VinFast giới thiệu VF 8 thế hệ mới với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, nền tảng vận hành và công nghệ. Sau khi hình ảnh đầu tiên xuất hiện, mẫu D-SUV điện thu hút sự quan tâm trên nhiều diễn đàn ôtô và hội nhóm người dùng xe điện.

Ngoại hình mới, khung gầm mới, công nghệ hiện đại

Trên cộng đồng yêu xe, người dùng đánh giá cao triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) được áp dụng trên VF 8 mới. Theo reviewer Đăng Nguyễn từ kênh AutoPro, thiết kế mới mang lại diện mạo hiện đại và năng động hơn cho mẫu D-SUV điện này.

“Tổng thể VF 8 mới khá bắt mắt với đường nét mềm mại. Thiết kế tay nắm cửa giúp thân xe liền mạch hơn, đồng thời cải thiện tính khí động học”, reviewer này nhận xét.

Không chỉ gây chú ý ở ngoại hình, VF 8 mới còn được người dùng đánh giá cao nhờ hệ thống trang bị khi đặt cạnh nhiều mẫu SUV động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Theo đó, khoang lái của VF 8 được trang bị màn hình trung tâm 12,9 inch, màn hình thông tin sau vô lăng, cần số sau vô lăng, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp ion hóa không khí và lọc Combi 1.0. Xe còn có ghế lái chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí, trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền và hệ thống âm thanh 8 loa.

VF 8 thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm mới, đi kèm hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD ở cả 2 trục. “Trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng mà có hệ thống treo sử dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD là điểm đáng chú ý. Trang bị này có thể giúp cải thiện độ ổn định thân xe và khả năng dập tắt dao động khi vận hành”, anh Minh Quân, người dùng tại Hà Nội chia sẻ trên diễn đàn ôtô.

Đáng chú ý, mẫu D-SUV điện này còn được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm, với kiến trúc điện - điện tử mới và máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) do đội ngũ kỹ sư VinFast phát triển. Song song đó là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM, hỗ trợ điều phối nhiệt cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

Theo chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng, nền tảng mới này có thể giúp xe tối ưu hiệu suất vận hành. “Kiến trúc điện với máy tính trung tâm CVC giúp tối ưu khả năng điều khiển và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa. Trong khi đó, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM góp phần tối ưu hiệu suất vận hành và hỗ trợ bảo vệ tuổi thọ pin”, anh phân tích.

Giá bán cạnh tranh, nhiều ưu đãi giai đoạn đầu

Không chỉ nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế và công nghệ, VF 8 thế hệ mới còn gây chú ý với mức giá được nhiều người dùng đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc D-SUV.

Theo công bố từ VinFast, mẫu xe này có giá niêm yết 999 triệu đồng và sẽ chính thức nhận đặt cọc từ 27/5 thông qua website và hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Khách hàng đặt cọc sớm trong thời gian từ 27/5 đến 3/6 sẽ được hỗ trợ thêm 51 triệu đồng. Ngoài ra, VF 8 thế hệ mới vẫn được áp dụng chính sách thuộc chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, gồm hỗ trợ 10% giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong 3 năm.

Sau khi cộng các chính sách ưu đãi hiện hành, nhiều người dùng cho rằng chi phí sở hữu thực tế của VF 8 ở mức hấp dẫn so với những trang bị xe mang lại.

“Tính tổng ưu đãi đặt cọc và hỗ trợ từ hãng, mức chi phí thực tế còn dưới 850 triệu đồng. Với mẫu xe hạng D có nhiều công nghệ và thiết kế hiện đại thì đây là mức giá khá cạnh tranh”, anh Lê Hoàng Tùng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ. Theo anh, chính sách miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029 cũng là lợi thế giúp giảm chi phí sử dụng trong dài hạn.

Người dùng này cho biết đã quan tâm đến VF 8 từ trước nên ngay khi phiên bản mới ra mắt, anh có kế hoạch đặt cọc sớm vào ngày 27/5. Bên cạnh đó, phản hồi tích cực từ cộng đồng người dùng VinFast về độ bền, khả năng vận hành và chi phí sử dụng thực tế cũng góp phần củng cố quyết định của anh.

Trên nhiều diễn đàn ôtô và hội nhóm xe điện, không ít người dùng cũng bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm đặt xe sớm để trở thành khách hàng đầu tiên nhận VF 8 thế hệ mới.

Theo công bố, những chiếc VF 8 thế hệ mới đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối tháng 7/2026. Với loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và vận hành cùng chính sách bán hàng cạnh tranh, VF 8 thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm sức hút trên thị trường xe điện trong thời gian tới.