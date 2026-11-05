VinCons cần 20 vạn công nhân, treo thưởng 30 triệu cho người giới thiệu

VinCons khuyến khích người nội bộ tận dụng mạng xã hội để tìm kiếm lao động, nhằm bổ sung nhân sự cho các công trường đang triển khai.

VinCons tiếp tục mở chiến dịch tuyển quân cho loạt đại công trường đang thi công của Vingroup, Vinhomes. Ảnh: VinCons.

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons mới đây đã phát động cuộc thi Đại sứ tuyển dụng 2026, dành cho tiểu đội trưởng, quyền tiểu đội trưởng và công nhân phụ trách tiểu đội. Người tham gia được khuyến khích đăng tải bài viết, video tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 30 triệu đồng, với 14 giải thưởng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp xây dựng vẫn liên tục thông báo về các đợt tuyển dụng quy mô lớn, bất chấp đội ngũ lao động cơ hữu đã lên tới hàng trăm nghìn người.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 10/2026, nhà thầu này đã có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 công nhân cơ hữu. Doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu sở hữu 200.000 lao động cơ hữu trong thời gian tới.

Nhu cầu bổ sung nhân lực diễn ra trong bối cảnh nhiều công trường quy mô lớn của Vingroup, Vinhomes đang được triển khai đồng thời.

Chẳng hạn tại công trường dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, hiện có khoảng 20.000 người tham gia thi công, trong đó riêng khu vực sân vận động huy động khoảng 16.000 công nhân.

Tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, công trường ghi nhận khoảng 12.000 người làm việc trong các giai đoạn thi công. Con số này tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng không dưới 15.000 người.... Đây đều là những dự án có quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng thi công đông đảo trong thời gian dài.

Bên cạnh công nhân xây dựng, VinCons còn tuyển dụng lao động phụ trợ. Doanh nghiệp mới đây thông báo cần tuyển 200 nhân viên vệ sinh công trường tại Hà Nội và Hưng Yên, với mức thu nhập công bố 14-18 triệu đồng/tháng.

Công việc chủ yếu gồm quét dọn, vệ sinh khu vực thi công, xịt rửa đường và phương tiện. Người lao động làm việc theo ca 8 tiếng, dự kiến 26 ngày mỗi tháng. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp cam kết bố trí chỗ ở và hỗ trợ bữa ăn, bảo hiểm theo quy định.

Với nhóm công nhân xây dựng, các vị trí tuyển dụng gần đây của VinCons trải rộng từ cốt thép, cốp pha, bê tông, giàn giáo đến xây, trát, ốp lát, sơn bả và chống thấm. Mức thu nhập được công bố dao động 14-34 triệu đồng/tháng; tiểu đội trưởng có thể nhận 35-50 triệu đồng/tháng tùy vị trí.

Đáng chú ý, VinCons tiếp nhận cả lao động chưa có kinh nghiệm, tổ chức đào tạo nghề miễn phí và trả lương trong thời gian học việc. Người lao động được bố trí chỗ ăn ở tại công trường và tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định.