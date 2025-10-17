Viettel Telecom muốn trở thành doanh nghiệp công nghệ

Viettel Telecom đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố kế hoạch chuyển đổi thành công ty công nghệ với mục tiêu doanh thu 115.000 tỷ đồng vào 2030.

Tổng giám đốc Viettel Telecom Hoàng Trung Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VTT.

Ngày 16/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống. Ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, công bố mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115.000 tỷ đồng vào năm 2030 trong hành trình chuyển đổi từ "Telco" sang "Techco".

Viettel Telecom đặt ra bốn trụ cột chính cho chiến lược phát triển giai đoạn tới. Về công nghệ và mạng lưới, công ty sẽ đầu tư vào hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tiện ích số. Công ty cũng sẽ tiên phong trong AI, cloud-native, IoT và chuẩn bị cho 6G.

Với sản phẩm và dịch vụ, Viettel Telecom sẽ phát triển các nền tảng với cấu trúc mở, tích hợp AI và Cloud. Công ty có kế hoạch mở rộng hợp tác với các Bigtech toàn cầu. Trong các đối tác này, Viettel Telecom sẽ nắm giữ công nghệ lõi và nền tảng.

"Mô hình kinh doanh mới trên cơ sở liên minh, hợp tác, chia sẻ nguồn lực và quyền lợi là dòng chảy chính", ông Hoàng Trung Thành cho biết.

Trụ sở Viettel ở Hà Nội. Ảnh: VTT.

Về cấu trúc doanh thu, công ty đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ ngoài viễn thông chiếm từ 20% tổng doanh thu dịch vụ trở lên. Đây là tỷ lệ tương đương với các Telco đã chuyển đổi thành Techco trên thế giới.

Phần vận hành, Viettel Telecom sẽ áp dụng các phương thức quản trị chuyên nghiệp theo mô hình của các công ty công nghệ hàng đầu. AI sẽ được ứng dụng trong hoạt động nội bộ và sản phẩm dịch vụ. Hệ thống quy trình được vận hành bằng AI. Công ty cũng sẽ tăng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hiện tại, Viettel Telecom có hơn 70 triệu khách hàng, trong đó có hơn 10 triệu người dùng 5G. Công ty đã kết nối gần 10 triệu hộ gia đình bằng internet cáp quang. Doanh thu lũy kế 25 năm vượt 1 triệu tỷ đồng . Công ty giữ vị trí số 1 về thị phần di động và băng rộng cố định.

Tuy nhiên, ông Hoàng Trung Thành thừa nhận công ty đang đối mặt với nhiều thách thức. Công nghệ thay đổi nhanh chóng. Các đối thủ phi truyền thống có xu hướng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn. Mô hình 34 Viettel tỉnh/thành phố yêu cầu điều chỉnh chiến lược kinh doanh và phương thức quản trị.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, nhận định việc Viettel Telecom chuyển đổi từ Telco sang Techco là "tư duy và tầm nhìn hoàn toàn đúng đắn".

"Tập đoàn tin vào các giải pháp, hành động mà Viettel Telecom đã đề ra rất rõ ràng, khả thi, vừa chắc chắn để duy trì tốt các dịch vụ lõi, vừa đột phá để tiến vào chiếm lĩnh các dịch vụ mới", ông Tào Đức Thắng nói.

Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Viettel Telecom phải đột phá trong áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công ty cần đột phá trong hợp tác quốc tế, tiên phong trong xây dựng cơ chế chính sách và tích cực trong xây dựng tổ chức bộ máy.

Ông Tào Đức Thắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực. Viettel Telecom cần có chương trình đào tạo bài bản cho nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia.

Viettel Telecom bắt đầu từ dịch vụ điện thoại đường dài 178 vào ngày 15/10/2000. Năm 2004, Việt Nam chỉ có chưa đầy 5% dân số tiếp cận dịch vụ di động. Sau 5 năm, tỷ lệ thâm nhập dịch vụ đã vượt 100%.