Bí mật của iPhone 17

Apple cho rằng họ lại "tái định nghĩa" camera trước trên iPhone 17 nhờ cảm biến vuông, loạt thuật toán tự động tối ưu ảnh.

Camera trước của iPhone 17. Ảnh: Macworld.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air sở hữu nhiều nâng cấp về camera. Trong đó, điểm nhấn đến từ camera trước với cảm biến vuông, cho phép chụp selfie theo chiều ngang mà không cần xoay điện thoại.

Trong cuộc phỏng vấn với Business World, đại diện Apple chia sẻ ý tưởng, lý do và quá trình cải tiến camera trước trên iPhone 17 và iPhone Air. Không chỉ tăng tính tiện lợi, cảm biến mới còn cải thiện chất lượng ảnh và nhiều yếu tố khác.

Phía sau camera mới của iPhone 17

Apple mang ý tưởng camera Center Stage từ iPad lên iPhone 17 và iPhone Air. Khi quay video, thiết bị tự kích hoạt chế độ chống rung hành động (Action Mode).

Jon McCormack, Giám đốc Phần mềm Camera tại Apple, cho biết những thay đổi này xuất phát từ nghiên cứu về thói quen sử dụng, không đơn thuần chạy đua tính năng.

“Năm ngoái, người dùng toàn cầu chụp khoảng 500 tỷ ảnh selfie bằng iPhone”, McCormack dẫn lại con số được Apple công bố hồi tháng 9.

Jon McCormack, Giám đốc Phần mềm Camera tại Apple. Ảnh: SuppliedApple.

Tuy không nêu rõ phương pháp thống kê, thông điệp trên cho thấy selfie trở thành xu hướng của nhiếp ảnh di động. Những nghiên cứu từ Apple chỉ ra một số bất cập trong trải nghiệm chụp ảnh selfie.

“Chúng tôi thấy gậy selfie, mọi người chuyển sang chế độ chụp góc rộng 0.5x, xoay iPhone sang ngang, thậm chí đưa điện thoại cho người cao nhất, vươn sải tay dài để chụp ảnh.

Vấn đề là người dùng đang cố gắng để camera hoạt động hiệu quả nhất với họ, còn chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn. Sẽ ra sao nếu camera có thể hiểu bạn muốn chụp gì và tự động điều chỉnh?”, McCormack nhấn mạnh.

Trên iPad và máy tính Mac, tính năng Center Stage dùng camera góc siêu rộng, kết hợp thuật toán máy học để căn chỉnh vị trí khuôn mặt khi gọi video.

Với iPhone 17, công nghệ này được cải tiến khi camera có thể tự động xoay hướng, thu phóng, mở rộng góc khi có thêm người trong khung hình. Những tính năng này được tích hợp vào ứng dụng camera gốc, không cần cài app ngoài.

Trải nghiệm lần đầu xuất hiện

Trả lời phỏng vấn, đại diện Apple nhấn mạnh công ty mất nhiều năm phát triển công nghệ mới. McCormack cho biết nhiều kỹ thuật đến hiện nay mới khả thi nhờ sức mạnh xử lý và thiết kế công nghiệp đủ phát triển.

Megan Nash, Quản lý Sản phẩm iPhone, chia sẻ camera selfie và cảm biến được thiết kế dựa trên trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như hỗ trợ góc rộng để chụp ảnh nhóm.

“Trên camera mới, chúng tôi tăng kích thước cảm biến lên gần gấp đôi để cải thiện độ sắc nét, kết quả đạt được gồm trường nhìn lớn hơn, cho phép chụp nhiều người hoặc nền rộng, bên cạnh chất lượng ảnh cải thiện”, Nash cho biết.

Ảnh chụp từ smartphone thường có tỷ lệ 4:3. Do đó, Apple sử dụng cảm biến vuông để mang đến trải nghiệm “lần đầu xuất hiện trong ngành”, cho phép cầm dọc iPhone nhưng vẫn chụp selfie và quay video ngang.

Cảm biến vuông trên camera selfie của iPhone 17. Ảnh: Macworld.

Để đảm bảo độ sắc nét, Apple còn cải tiến bộ phận thu nhận tín hiệu, băng thông bộ nhớ và tản nhiệt. Điều này giúp thiết bị đồng thời cắt góc, chống rung và nhận diện khuôn mặt liên tục, kể cả khi quay video.

“Nhiều năm trước, chúng tôi đã nghĩ rằng camera selfie sẽ cần tốc độ cao (Apple Camera Interface). Do đó, chip A19 và A19 Pro sử dụng ACI để truyền dữ liệu hiệu quả giữa cảm biến và chip.

Điều này đặc biệt quan trọng với những tính năng như Dual Capture, sử dụng camera trước và sau cùng lúc”, Nash chia sẻ.

Đại diện Apple cho biết ảnh chụp từ camera selfie cũng tốt hơn. Ví dụ, mắt người sẽ luôn nhìn đúng hướng khi cầm iPhone dọc. Điều này thường khó xảy ra ở tư thế ngang.

Tương tự, quay video cũng tốt hơn nhờ chế độ hành động (Action Mode), giúp cảnh quay ổn định và giảm rung lắc.

“Chúng tôi đặt mục tiêu biến camera iPhone luôn vô hình... Bạn thậm chí không cần bật Action Mode, chỉ cần đi bộ, đạp xe hoặc chạy bộ và yên tâm video vẫn có chất lượng tốt”, McCormack chia sẻ.

"Bài toán" iPhone Air

Theo đại diện Apple, tính năng chống rung cũng rất quan trọng với chế độ Dual Capture. Nhờ thuật toán riêng, khung hình từ cả 2 camera được giữ ổn định, đặc biệt với camera trước khi khuôn mặt người dùng duy trì chính giữa.

Nhìn chung, các cải tiến của Apple mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp nhất định, kể cả khi người dùng không phải nhà quay phim.

“Nếu có 2 người, iPhone sẽ tự động zoom để căn chỉnh khung hình. Với 3 người trở lên, thiết bị sẽ tự xoay ảnh chụp sang ngang trong khi bạn vẫn cầm máy dọc”, McCormack cho biết.

So với những chế độ như Google Real Tone, Samsung Auto Framing hay ống kính Zeiss trên điện thoại Vivo, các tính năng thông minh của Apple được tích hợp mặc định và hoàn toàn tự động.

Mẫu iPhone 17. Ảnh: The Verge.

Dù cảm biến lớn hơn, Apple lựa chọn độ phân giải 18 MP cho camera trước bởi đây là mức cân bằng giữa chất lượng ảnh, khả năng cắt ảnh (crop), tối ưu phần cứng và phần mềm.

Trên iPhone Air, tích hợp cảm biến vuông mang đến thách thức lớn khi máy có ngoại hình siêu mỏng. Theo đại diện Apple, đây là bài toán kết hợp phần cứng, phần mềm và tản nhiệt.

“Đó chỉ là một phần trong quá trình tạo ra iPhone. Chúng tôi không đánh đổi chất lượng ảnh. Thiết bị vẫn cần duy trì chất lượng cao...

Đội ngũ camera, nhà thiết kế công nghiệp và kỹ sư nhiệt đều làm việc cùng phối hợp để hoàn thiện mọi chi tiết. Điều này rất khó tưởng tượng, nhưng chúng tôi đã làm được”, McCormack nhấn mạnh.

Camera selfie là bằng chứng cho thấy Apple cố gắng tối ưu phần mềm, cải thiện chip xử lý để mang đến trải nghiệm tốt hơn. Với hệ thống này, Táo khuyết muốn tạo ra trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp cho cả camera trước, thay vì chỉ hệ thống camera sau như các thế hệ cũ.