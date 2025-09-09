Viettel, FPT lọt nhóm thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Thương hiệu viễn thông, công nghệ thông tin được Brand Finance định giá 7,4 tỷ USD, đứng đầu tại Việt Nam. Ngoài Viettel, chỉ có FPT là thương hiệu công nghệ lọt top 10.

Viettel tiếp tục được đánh giá là thương hiệu giá trị nhất của Việt Nam trong năm 2025, vượt qua các nhóm ngành FMCG, ngân hàng, bất động sản trong top 10. Ảnh: Tuấn Anh.

Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở chính tại London vừa công bố báo cáo xếp hạng các thương hiệu toàn cầu, theo lĩnh vực và quốc gia.

Trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm nay, Viettel dẫn đầu với mức định giá 7,4 tỷ USD , gấp gần 3 lần các thương hiệu xếp hạng nhì và ba là Vinamilk và Vietcombank với định giá lần lượt 2,6 và 2,4 tỷ USD .

“Tập đoàn Viettel, hiện giữ vững vị thế là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường thông qua việc mở rộng mạng lưới 5G, dự kiến ​​phủ sóng 99% dân số cả nước vào năm 2030. Vinamilk giảm 2% xuống còn 2,6 tỷ USD và Vietcombank tăng 16% lên 2,4 tỷ USD lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong danh sách”, theo Brand Finance.

Dù vậy, năm 2025 xếp hạng của Viettel trên bảng xếp hạng toàn cầu của Brand Finance (Global 500) đã giảm từ hạng 241 xuống hạng 376. Tổ chức này cũng đánh giá đây là xu hướng chung của 100 thương hiệu hàng đầu, dựa trên dự báo tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số ngành cũng có tổng giá trị thương hiệu tăng trưởng như ôtô, bất động sản, logistics, hàng không và công nghệ.

Ngoài Viettel, chỉ có một doanh nghiệp nhóm ngành công nghệ thông tin lọt top 10 trong Vietnam 100 là FPT, xếp hạng 10 với mức định giá 1,2 tỷ USD .

Các thương hiệu còn lại góp mặt trong top 10 là VietinBank, Techcombank, BIDV, Vinhomes, MB, Agribank theo thứ tự từ cao đến thấp.

Hàng năm, Brand Finance xuất bản hơn 100 báo cáo xếp hạng các thương hiệu toàn cầu, theo các lĩnh vực và quốc gia. Brand Finance tính toán giá trị của các thương hiệu dựa trên ước tính doanh thu tương lai có thể có được từ một thương hiệu, tầm quan trọng của thương hiệu đối với các quyết định mua hàng, doanh thu và dự báo của các nhà phân tích, v.v...