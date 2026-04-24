Vietlott SMS chính thức đạt mốc 4 triệu người dùng

Việc đạt mốc 4 triệu tài khoản trong tháng 4 không chỉ là con số, mà là kết quả khi Vietlott thành công áp dụng công nghệ trong việc mở rộng kênh phân phối bán vé.

Cách đây hơn 5 năm, khái niệm mua vé số qua điện thoại còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, cuối năm 2020, sự ra mắt của kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) tạo sự đột phá trong lĩnh vực xổ số. Giờ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, người chơi có thể sở hữu tấm vé số.

Đằng sau thành công của Vietlott SMS

Thành công của Vietlott SMS nằm ở chiến lược số hoá toàn diện. Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott thu hút nhóm khách hàng trẻ (đặc biệt là Gen Z) và nhân viên văn phòng - nhóm người bận rộn nhưng ưa thích sự tiện lợi. Không cần lo lắng về trễ thời gian mua vé hay giờ quay số, với Vietlott SMS, họ có thể giải trí ngay tại chỗ, dù trong giờ nghỉ hay lúc chờ xe bus.

Vietlott SMS thu hút người chơi nhờ sở hữu nhiều tính năng mua vé tiện lợi, nhanh chóng. Ảnh: DNCC.

Gắn bó với Vietlott SMS từ những ngày đầu ra mắt, anh Triệu Phú (nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM) chia sẻ đặc thù công việc khiến anh hiếm khi có thời gian rảnh cố định.

“Lịch trình làm việc của tôi chủ yếu ở công xưởng máy móc, cũng khá bận. Từ ngày có Vietlott SMS, chỉ cần vài phút nghỉ trưa, tôi có thể sở hữu bộ số Power 6/55 hay Mega 6/45. Chỉ cần vài thao tác lướt chạm, tôi có thể mua vé rồi. Điều tiện lợi hơn là trúng hay không thì hệ thống đều báo ngay về máy”, anh Phú chia sẻ.

Một trong những ưu điểm lớn nhất giúp Vietlott SMS “giữ chân” hàng triệu người dùng là sự tiện lợi, linh hoạt trong thanh toán. Vietlott bắt tay với hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực tài chính để tích hợp sâu hệ thống vào ví điện tử và ứng dụng ngân hàng số hàng đầu như Viettel Money, MoMo, Zalopay, VPBank, My MobiFone, VNPT Money, MobiFone Money, My VNPT, MBBank... Sự kết hợp này giúp quy trình nạp tiền thanh toán và mua vé diễn ra trong vài giây, mang đến trải nghiệm liền mạch.

Vietlott SMS được tích hợp trong hơn 30 ứng dụng ví điện tử và ngân hàng số. Ảnh chụp từ fanpage.

Với Vietlott SMS, nỗi lo quên giờ quay, quên dò số sẽ biến mất. Hệ thống được thiết lập để gửi tin nhắn SMS trúng thưởng trực tiếp ngay khi có kết quả quay số. Đây là tính năng được người dùng đánh giá cao nhất bởi sự kịp thời, giúp họ trải nghiệm niềm vui trúng thưởng trực tiếp và đầy cảm xúc.

Loạt sản phẩm đa dạng

Bên cạnh tính năng nổi bật, sự đa dạng của loạt sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, dòng Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, xổ số nhanh Bingo18 hay mới nhất là Lotto 5/35 với 2 kỳ quay mỗi ngày giúp Vietlott SMS tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau - từ các bạn trẻ đến dân văn phòng hay người nội trợ.

Chị Ngọc Mai (42 tuổi, nội trợ tại Hà Nội) là ví dụ điển hình. Chị Mai thường tranh thủ thời gian rảnh sau khi nấu ăn để mua vé số trên Vietlott SMS. “Hàng ngày, tôi phải làm các công việc nhà, lúc nào cũng lu bu nên nhiều khi không có thời gian mua vé số. Từ ngày biết đến Vietlott SMS, tôi có thêm niềm vui nhỏ mỗi ngày”, chị Mai chia sẻ.

Chị Mai tâm sự chọn các sản phẩm khác nhau tùy vào tâm trạng và số tiền lẻ dư ra sau mỗi buổi đi chợ. “Nếu muốn săn giải thưởng lớn, tôi chọn Power 6/55, còn những lúc muốn tìm niềm vui nhanh thì tôi chọn Lotto 5/35 vì quay số 2 lần trong ngày, không chờ đợi lâu. Điều hay nhất là sản phẩm nào cũng có thể mua ngay trên điện thoại khi đang nấu ăn hoặc lúc chờ đón con đi học về. Tính năng vừa tiện lợi, vừa giúp những bà nội trợ như tôi cảm thấy nhịp sống sôi động và hiện đại hơn”.

Trong bối cảnh vấn đề an ninh mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu, Vietlott SMS xây dựng lớp bảo mật thông qua việc định danh chính chủ. Mỗi tài khoản được đăng ký với số điện thoại và số CCCD cá nhân. Điều này không chỉ đảm bảo quyền sở hữu với tấm vé số, mà còn xoá tan nỗi lo về việc thất lạc vé hay tranh chấp thông tin trúng thưởng. Người chơi dễ dàng theo dõi lại vé đã mua, trạng thái vé và lịch sử kỳ quay trên ứng dụng.

Không dừng lại ở cột mốc 4 triệu tài khoản, với cải tiến về tính năng và sản phẩm, Vietlott SMS hứa hẹn giữ vị thế là kênh phân phối xổ số tiện lợi, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng người chơi xổ số.