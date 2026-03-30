Nếu có hơn 100 tỷ, bạn sẽ làm gì?

Chủ nhân giải Jackpot xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ thứ 1315 trị giá hơn 114 tỷ đồng từ Vietlott trích một phần tiền thưởng vào quỹ an sinh xã hội và đầu tư cho gia đình, công việc.

Show: theWinner

Host: Minh Phương

Khách mời: Anh N.M.T. - chủ nhân giải Jackpot của xổ số Power 6/55, kỳ quay số mở thưởng số 01315 trị giá hơn 114 tỷ đồng của Vietlott.

Duy trì thói quen mua Vietlott qua hình thức SMS từ 2021, anh N.M.T. không ngờ có ngày mình trở thành chủ nhân của giải thưởng 114 tỷ đồng . Từ một người lao động bình dị, anh bỗng sở hữu khối tài sản được nhiều người mơ ước. Tuy vậy, anh T. không có ý định tự thưởng bản thân bằng những món đồ xa xỉ. Thay vào đó, anh dành một phần số tiền để đóng góp vào quỹ an sinh xã hội của Vietlott và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Nói về sự thay đổi trước và sau khi “trúng số”, anh T. khẳng định cuộc sống không có nhiều xáo trộn nhưng phát triển theo hướng tích cực hơn. Anh nhận ra rằng, tiền không làm cuộc sống của chúng ra “dễ thở” hơn ngay lập tức, mà mở ra nhiều lựa chọn. Cuối cùng, cách mình chọn sống, chọn đầu tư, chọn giữ lại điều gì mới là thứ quyết định cuộc sống của mình sẽ đi theo hướng nào. Và khi chỉ khi làm chủ cuộc sống của chính mình, chúng ta mới trở thành theWinner - những người chiến thắng - thật sự.

