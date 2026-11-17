HLV Kim Sang-sik thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu Kyrgyzstan, trận đấu mang tính quyết định ngôi vô địch Casper Cup 2026.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

Sau màn khởi đầu bằng chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu đáng chú ý với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng năng lực mà còn là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến chức vô địch Casper Cup 2026.

Xét về tương quan lực lượng, Kyrgyzstan được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, thể hình cùng khả năng tổ chức lối chơi khá toàn diện. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam (+3 so với +2), đội bóng Trung Á chỉ cần một kết quả hòa để giành ngôi vô địch. Điều đó giúp Kyrgyzstan có thêm lợi thế về mặt tâm lý, đồng thời tạo áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Sự cơ động của Nguyễn Đình Bắc cùng khả năng tổ chức phòng ngự của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Chung sẽ đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, các nhân tố trẻ như Thanh Nhàn, Đăng Dương hay Văn Tùng có thể mang đến những phương án tấn công mới.

Một điểm đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên thử nghiệm nhân sự, bất chấp mục tiêu giành chức vô địch. Việc một số cầu thủ trở về CLB khiến đội hình Việt Nam thiếu đi vài lựa chọn, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những gương mặt khác thể hiện khả năng.

Muốn giành chiến thắng, tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót ở hàng thủ và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Trước đối thủ từng đánh bại mình với tỷ số 2-1 năm 2024, đây sẽ là phép thử quan trọng cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của bóng đá Việt Nam.