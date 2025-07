Việt Nam vô địch cầu mây thế giới khi thắng ngược Thái Lan

Sau thất bại sít sao ở chung kết năm ngoái, Việt Nam trở lại mạnh mẽ với quyết tâm phục thù. Dù để thua 12-15 trong hiệp đầu tiên trước sức ép từ khán đài và phong độ chói sáng của chủ công Thái Lan, Ratsamee Thongsod, các học trò HLV Trần Thị Vui vẫn không quá nao núng.

Hiệp hai đánh dấu bước ngoặt của trận đấu. Từ pha chắn lưới thành công giúp hóa giải sức tấn công của Thái Lan, tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và bứt tốc. Ratsamee bị thay ra giữa hiệp khi đội chủ nhà bị dẫn sâu. Việt Nam tận dụng tốt cơ hội, thắng cách biệt 15-8, đưa trận đấu vào loạt hiệp quyết định.

Bước vào hiệp ba, Thái Lan vươn lên dẫn 5-2. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và tinh thần thép, các cô gái Việt Nam ghi liền 6 điểm để dẫn ngược 8-5. Bất chấp nỗ lực điều chỉnh của HLV Poonsak, tuyển Thái Lan không thể ngăn được đà thăng hoa của các nữ VĐV Việt Nam.

Ở thời điểm quyết định, cú giao cầu lỗi của Wiphada Chitphuan chấm dứt hy vọng của Thái Lan, đồng thời thổi bùng màn ăn mừng của tuyển nữ Việt Nam với chiến thắng 15-7.

Đây là lần thứ ba tuyển nữ Việt Nam vô địch thế giới, sau các năm 2022 và 2023. Kết thúc giải, Việt Nam giành 5 huy chương (1 vàng, 2 bạc, 2 đồng), khẳng định vị thế hàng đầu trong làng cầu mây nữ thế giới.

Cầu mây cũng là môn thể thao Asiad, được trao 6 bộ huy chương ở mỗi kỳ đại hội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.