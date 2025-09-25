Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam thiết lập quan hệ với 193/193 nước thành viên Liên Hợp Quốc

  • Thứ năm, 25/9/2025 11:26 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chiều 24/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tuvalu.

Với việc ký Thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc (hiện có 193 thành viên).

Sau lễ ký, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định việc ký kết Thông cáo chung hôm nay là một dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, như kinh tế biển, du lịch, giáo dục. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa thăm Việt Nam. Bộ trưởng Paulson Panapa vui vẻ nhận lời.

ngoai giao viet nam anh 1

Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tuvalu là một đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện, theo đó Vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi Toàn quyền; Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ.

Tuvalu là thành viên Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Khối thịnh vượng chung Anh và một số các tổ chức thuộc khu vực Thái Bình Dương như Ban Thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương, Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương.

Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 quốc gia ASEAN (Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Indonesia).

Minh Hạnh/Tiền Phong

