Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ

Ngày 10/12, Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần thứ 2 (AUMX-2) đã khai mạc tại đảo Batam, Indonesia. Tàu 09 thuộc Lữ đoàn 171 cùng đoàn công tác của Việt Nam tham gia sự kiện này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Tri Budi Utomo nhấn mạnh, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, lòng tin và khả năng tương tác trong các hoạt động hàng hải giữa các nước ASEAN và Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông cũng tiết lộ AUMX-2 (từ ngày 9 đến 13/120) có sự tham gia của nhiều tàu chiến và khí tài chủ lực từ các nước.

Trung tướng Tri Budi nhấn mạnh Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần thứ 2 mang giá trị biểu tượng, khi khu vực này là trung tâm hoạt động hàng hải của Indonesia và có vị trí chiến lược cao.

Ông cũng khẳng định cuộc diễn tập phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), ưu tiên hợp tác toàn diện và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm nguyên tắc tự do hàng hải. AUMX-2 còn góp phần tăng cường chia sẻ thông tin hàng hải theo thời gian thực và nâng cao khả năng ứng phó chung với các sự cố trên biển.

Ngoài việc tăng cường năng lực quốc phòng, cuộc diễn tập còn được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế khu vực thông qua hoạt động cảng biển, ngành đóng tàu, du lịch và phát triển kinh tế hàng hải bền vững. AUMX-2 cũng góp phần củng cố tình hữu nghị, làm sâu sắc hơn sự hợp tác và khẳng định cam kết duy trì hòa bình trong khu vực.

Theo Phó tư lệnh Đội tàu khu trục (DESRON) 7 Matt Cox, Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần thứ 2 nhấn mạnh cam kết liên tục của Hải quân Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Kể từ cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên, Mỹ đã hợp tác với nhiều quốc gia thành viên ASEAN trong các cuộc tập trận song phương để nâng cao hơn nữa năng lực chiến thuật và tác chiến.

Mỹ mong muốn thể hiện khả năng tương tác với các đối tác Đông Nam Á. Cuộc diễn tập này là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác và quan hệ đối tác với ASEAN.

Tàu 09 thuộc Lữ đoàn 171 cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập, bao gồm tham dự lễ khai mạc diễn tập, hội thảo xử lý tình huống, hội thảo chuyên gia, giao lưu thể thao, văn nghệ....

Thông qua cuộc diễn tập, Hải quân Việt Nam tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các hải quân, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của đoàn Việt Nam còn nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sử dụng vũ khí - trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tham gia và tổ chức các sự kiện quốc tế.