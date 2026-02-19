Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam - Mỹ ký các thỏa thuận trị giá 37,2 tỷ USD

  Thứ năm, 19/2/2026 10:10 (GMT+7)
Chiều 18/2 giờ địa phương (sáng 19/2 giờ Hà Nội), tại Thủ đô Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Phát biểu chào mừng tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai. Trong đó, các thỏa thuận và văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần lớn cho quá trình xây dựng mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy đối thoại chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Cùng chứng kiến có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

Phía Mỹ có: Ngài Michael George DeSombre, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương; Ngài David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ ký và trao các hợp đồng và thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng cung cấp động cơ GTF và dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho tàu bay A321NEO và A321 XLR giữa VietjetAir (Việt Nam) và Pratt & Whitney. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner kèm quyền mua bổ sung 20 máy bay giữa Hãng Hàng không Sun Phú Quốc Airways và Tập đoàn Boeing. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Thoả thuận cung cấp tài chính tàu bay cho 6 tàu bay Boeing 737-8 giữa VietjetAir và Griffin Golobal Asset Managent. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways và Tập đoàn Boeing. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao giấy phép giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Starlink trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam; giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông di động vệ tinh) cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng mua hệ thống xạ trị ung thư proton Mevion S250-FIT giữa Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Thoả thuận cung cấp tài chính tàu bay cho 6 tàu bay Boeing 737-8 giữa VietjetAir và Griffin Golobal Asset Managent. Ảnh: TTXVN

Các văn bản được ký kết và trao giữa hai bên gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX. Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của hãng đối với dòng máy bay thân hẹp của Tập đoàn Boeing. Đơn đặt hàng lần này của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của hãng, góp phần tăng cường kết nối trong nước và khu vực.

Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing. Hợp đồng giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF. Hãng cũng ký thỏa thuận với Griffin Global Asset Management về cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT, hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

