Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Venezuela

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8/1, khi được hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có bị ảnh hưởng trước những diễn biến vừa xảy ra tại quốc gia này không, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, trả lời: "Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác Toàn diện giữa hai nước".

Trước đó, ngày 3/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

Việt Nam và Venezuela đã thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 1989 và trở thành Đối tác Toàn diện từ tháng 5/2007.

Ngày 3/1, Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào thủ đô Caracas (Venezuela), bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rồi đưa hai người tới New York (Mỹ) xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Theo giới chức Venezuela, cuộc đột kích khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Ngày 6/1, Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã thông báo quốc tang kéo dài 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới đã lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.