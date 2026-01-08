Việt Nam lên tiếng khi Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Chiều 8/1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của giới truyền thông về quan điểm của Việt Nam khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ chính thức chỉ đạo Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, trả lời: "Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

"Việt Nam mong rằng các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Cũng trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình", bà Phạm Thu Hằng nói.

Ngày 7/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi hàng chục tổ chức quốc tế, gồm 31 tổ chức, thực thể thuộc Liên Hợp Quốc và 35 tổ chức quốc tế khác, do hoạt động của các tổ chức này không còn phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Đáng chú ý nhất trong số các tổ chức và thực thể thuộc Liên Hợp Quốc mà Mỹ tuyên bố rút khỏi Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Đây là công ước có tính nền tảng cho tất cả thỏa thuận lớn trên thế giới về vấn đề khí hậu. UNFCCC được thông qua hồi tháng 6/1992 và đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn cùng năm.

Theo Reuters, công ước từng nhận được sự ủng hộ xuyên suốt của cả chính quyền Dân chủ lẫn Cộng hòa tại Mỹ trong hơn 30 năm qua. Việc một quốc gia rút khỏi Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Tất cả các quốc gia trên thế giới hiện đều là thành viên của công ước này.

Theo giới quan sát, quyết định nói trên nằm trong chuỗi hành động gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Việc chính quyền của ông Trump rút Mỹ khỏi các công ước then chốt về vấn đề biến đổi khí hậu sẽ tạo khoảng trống lớn trong hợp tác quốc tế, làm gia tăng rủi ro trong vấn đề biến đổi khí hậu, gây ra hệ lụy về kinh tế, an ninh trên toàn cầu.

Ngoài ra, Mỹ hiện cũng rút khỏi tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới UN Women và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).