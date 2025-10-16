Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam lên tiếng vụ việc giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines gần đảo Thị Tứ

  • Thứ năm, 16/10/2025 17:23 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Việt Nam quan ngại về vụ việc xảy ra giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines trong lãnh hải đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Hình ảnh vụ việc xảy ra ở khu vực đảo Thị Tứ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 16/10, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải đảo Thị Tứ gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Trước hết, chúng tôi xin nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ”.

“Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Việt Nam cũng đề nghị các bên tôn trọng những quy định quốc tế về an ninh an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do Tổ chức Hàng hải quốc tế ban hành; tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.

Trong vụ việc xảy ra ngày 12/10, Philippines tố các tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và đâm va tàu công vụ và hai tàu cá Philippines trong vùng biển thuộc đảo Thị Tứ.

https://tienphong.vn/viet-nam-len-tieng-vu-viec-giua-tau-trung-quoc-va-tau-philippines-gan-dao-thi-tu-post1787743.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Biển Đông Trung Quốc Philippines Liên Hợp Quốc Việt Nam Biển Đông chủ quyền Trường Sa đảo Thị Tứ Trung Quốc Philippines UNCLOS 1982 tranh chấp Biển Đông hải cảnh Trung Quốc Phạm Thu Hằng COC Biển Đông an ninh hàng hải Bộ Ngoại giao quan ngại Biển Đông

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

