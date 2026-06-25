Việt Nam lần đầu có trung tâm quốc tế xuất sắc thay khớp bằng robot AI

Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI đầu tiên tại Việt Nam, khẳng định năng lực chuyên môn, công nghệ, hiệu quả ngang tầm thế giới.

Các chứng nhận quốc tế được trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại sự kiện diễn ra ngày 24/6 gồm: “Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng robot AI”, “Trung tâm đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng robot AI”, “Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng robot AI”.

Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại Quốc tế hãng robot CUREXO, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này. Đây là cột mốc tiên phong đối với lĩnh vực chỉnh hình tại Việt Nam. Hiện robot CUVIS-Joint thế hệ mới này chỉ có ở vài chục bệnh viện lớn trên thế giới và rất ít bệnh viện đạt các chứng nhận xuất sắc kể trên.

Riêng chứng nhận “Trung tâm đào tạo phẫu thuật thay khớp bằng robot AI”, Tâm Anh là đơn vị thứ hai được trao vì các tiêu chí khắt khe, sau Indonesia và sắp tới là Nhật Bản.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Robot thay khớp chủ động thế hệ mới nhất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3. Chỉ sau hơn 2 tháng, gần 100 người bệnh đã thực hiện thay khớp gối, khớp háng bằng robot AI thế hệ mới này với hiệu quả thành công 100%, an toàn vượt trội, không có biến chứng nghiêm trọng.

Hãng CUREXO đánh giá kết quả ban đầu của Tâm Anh là xuất sắc. Khả năng thực hiện an toàn gần 100 ca trong thời gian hơn 2 tháng là tốc độ tăng trưởng nhanh. Bệnh viện cũng đạt số lượng ca phẫu thuật có ứng dụng robot CUVIS-Joint trong giai đoạn đầu ra mắt cao top đầu toàn cầu.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định tầm cao mới của năng lực khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn trong cả lâm sàng và đào tạo ở Việt Nam. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị tiên phong về đầu tư, ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán, điều trị nhiều bệnh lý.

Bác sĩ đang dùng robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Để đạt được các chứng nhận này, theo ông Cho Young Jean, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đáp ứng vượt trội 4 tiêu chí nghiêm ngặt và toàn diện.

Thứ nhất là cơ sở hạ tầng và công nghệ cao đồng bộ. Đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ hoàn hảo với hệ thống robot.

Thứ hai là số lượng và hiệu quả phẫu thuật cao. Đơn vị phải đạt được tần suất sử dụng robot cao và ổn định vào các ca phẫu thuật thực tế, khả năng chăm sóc hậu phẫu cũng như phục hồi tốt, liền mạch, khép kín trong cùng một bệnh viện.

Thứ ba, năng lực lâm sàng, khám chữa bệnh và đảm bảo tính an toàn, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công của Bệnh viện Tâm Anh chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật, khả năng phục hồi sau phẫu thuật tuyệt vời của người bệnh.

Thứ tư là năng lực học thuật và đào tạo. Sự hiện diện của các chuyên gia tay nghề cao, sở hữu năng lực học thuật và thực tiễn lâm sàng có khả năng giảng dạy, chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Kỹ thuật phẫu thuật thay khớp bằng robot AI được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh không ngừng triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ để mở rộng ứng dụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khác với hệ thống robot bán chủ động trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và thao tác cần độ “siêu chính xác”, đặc biệt ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù tốt đến đâu cũng khó thực hiện hoàn hảo.

Trong số gần 100 ca bệnh đã phẫu thuật thành công trong thời gian ngắn, có những ca phức tạp do người bệnh đã biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm…

Bác sĩ hướng dẫn bà Phượng tập đi lại ngay ngày đầu sau phẫu thuật thay khớp bằng robot CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Như trường hợp bà Phượng (65 tuổi) thoái hóa khớp gối nhiều năm, từng điều trị dùng thuốc, tiêm khớp, tập vật lý trị liệu… nhưng tình trạng ngày càng tăng nặng. Gần một năm trước, bà Phượng được thay khớp gối chân phải theo phương pháp truyền thống, nay quay lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thay khớp gối chân còn lại bằng robot AI CUVIS-Joint. Chưa đầy 3 giờ sau thay khớp, bà có thể đi lại được, sức khỏe phục hồi tốt, xuất viện sau đó một ngày. Bà Phượng cho biết lần thay khớp bằng robot này hiệu quả cao hơn, giúp bà phục hồi tốt hơn lần trước.