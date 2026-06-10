Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật gần 400 ca bằng 'siêu robot' Da Vinci Xi

Bệnh viện Tâm Anh tiên phong đầu tư robot Da Vinci Xi thứ hai, ghi dấu kỷ lục gần 400 ca mổ ung thư và bệnh khó bằng “siêu robot” thế hệ mới này sau một năm triển khai.

Sự kiện đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc 2 “siêu robot phẫu thuật” hiện đại hàng đầu thế giới của Intuitive Surgical (Mỹ), cùng các hệ thống robot và máy móc tối tân, giúp mở rộng năng lực điều trị ung thư cũng như bệnh lý phức tạp cho người bệnh ngay trong nước.

Kỷ lục hàng nghìn ca phẫu thuật ung thư và bệnh khó trong một năm

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đến nay hệ thống bệnh viện đã thực hiện hàng nghìn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đưa vào hoạt động robot Da Vinci Xi thứ hai, mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Trong hơn 500 ca phẫu thuật ung thư và bệnh khó, có gần 400 ca được thực hiện với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Phần lớn là phẫu thuật ung thư phổi, gan, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, thận, tuyến tiền liệt, tuyến ức, cổ tử cung, tử cung…

PGS.TS.BS Trần Quang Bính và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong ngày đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Theo báo cáo tổng kết lâm sàng, tỷ lệ thành công của gần 400 ca đầu tiên đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), rút ngắn thời gian nằm viện trung bình còn 3-5 ngày, giúp tiết kiệm chi phí hậu phẫu, mang đến người bệnh cơ hội tiếp cận công nghệ cao ngay trong nước.

Các bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Song hành cùng bộ đôi Da Vinci Xi là hệ sinh thái “siêu robot” và thiết bị công nghệ cao hàng đầu thế giới: Robot phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống Modus V Synaptive, robot thay khớp chủ động Cuvis-Joint, robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, hệ thống xét nghiệm, giải phẫu bệnh, hệ thống CT hơn 100.000 lát cắt, MRI ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Tất cả giúp tầm soát, chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân mắc ung thư và bệnh khó.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ngồi buồng điều khiển hệ thống robot Da Vinci Xi phẫu thuật điều trị ung thư cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Bệnh viện còn sở hữu hệ thống máy xạ trị Versa HD hiện đại, thực hiện các kỹ thuật cao cấp như điều biến liều, điều biến thể tích, định vị thân, theo dõi khối u theo thời gian thực. Đặc biệt, siêu máy xạ trị ung thư Proton tích hợp AI đầu tiên tại châu Á Mevion S250-FIT trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cũng dự kiến sớm được đưa vào vận hành để phục vụ người dân.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là đơn vị duy nhất tại Việt Nam ứng dụng robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật các bệnh lý u não, cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, u tủy sống, thoát vị đĩa đệm… Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Bệnh viện Tâm Anh hiện quy tụ đội ngũ phẫu thuật viên hàng đầu Việt Nam và khu vực, trong đó có 12 chuyên gia được đào tạo bài bản, làm chủ hoàn toàn hệ thống robot Da Vinci Xi ở các chuyên khoa tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực - mạch máu, sản phụ khoa.

“Bình dân hóa” công nghệ triệu USD

Một trong những rào cản của phẫu thuật robot trên thế giới là chi phí đắt đỏ. Tại Singapore, một ca mổ tương tự có giá tới gần 60.000 USD , tại Malaysia là 20.000 USD , Thái Lan là 15.000 USD .

Tuy nhiên, ở Bệnh viện Tâm Anh, chi phí cho một ca phẫu thuật robot dao động 5.000- 8.000 USD . Từ năm 2026, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại Tâm Anh cũng bắt đầu được bảo hiểm y tế hỗ trợ thanh toán một phần chi phí. Đây là nỗ lực rất lớn giúp “bình dân hóa” công nghệ triệu USD, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho bệnh nhân ngay tại Việt Nam.

Không chỉ thu hút người bệnh trong nước, Bệnh viện Tâm Anh còn ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế. Hiện kiều bào và người nước ngoài chiếm gần 20% tổng số ca phẫu thuật robot tại bệnh viện, cho thấy sức hút ngày càng lớn của y tế Việt Nam trong lĩnh vực điều trị công nghệ cao.

“Mục tiêu của chúng tôi không dừng ở việc đầu tư thêm robot, mà là phát triển một hệ sinh thái y tế công nghệ cao có năng lực điều trị, đào tạo và nghiên cứu, để người bệnh được điều trị ngay trong nước với chi phí hợp lý”, PGS.TS.BS Trần Quang Bính nhấn mạnh.