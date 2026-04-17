Việt Nam lần đầu có IRONMAN toàn phần

Đà Nẵng sẽ đăng cai IRONMAN toàn phần vào ngày 10/5, đánh dấu cột mốc mới của thể thao sức bền Việt Nam.

Việt Nam chuẩn bị bước vào dấu mốc quan trọng khi lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần. Ngày thi đấu chính diễn ra vào 10/5 tại Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 32 trên thế giới tổ chức nội dung khắc nghiệt này.

Sự kiện được tổ chức cùng thời điểm mùa giải thứ 10 của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, giải đấu thường niên đã xuất hiện từ năm 2015. Cả hai do Sunrise Events Vietnam vận hành.

IRONMAN toàn phần, còn gọi là cự ly 140.6, gồm ba nội dung liên tiếp: bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy marathon 42,2 km. Đây được xem là một trong những thử thách thể thao trong ngày khó nhất thế giới, đòi hỏi nền tảng thể lực, khả năng phân phối sức và ý chí rất cao từ VĐV.

Không chỉ là cột mốc về tổ chức, giải đấu còn cho thấy sự phát triển mạnh của phong trào thể thao sức bền tại Việt Nam. Từ hơn 1.000 VĐV thuộc 54 quốc gia ở mùa đầu tiên năm 2015, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng năm 2026 ghi nhận hơn 3.100 VĐV đến từ 90 quốc gia, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, hơn 300 VĐV thuộc chương trình All World Athlete (AWA) của IRONMAN sẽ góp mặt. Đây là nhóm VĐV nhóm tuổi có thành tích nổi bật trên toàn cầu, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh.

Về điều kiện thi đấu, Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá là địa điểm phù hợp nhờ hạ tầng ven biển, thời tiết thuận lợi và khả năng tổ chức sự kiện quốc tế. Khu vực trung tâm của giải đặt tại Công viên Biển Đông, nơi bố trí điểm xuất phát phần bơi, khu vực về đích và Làng IRONMAN.

Việc lần đầu tổ chức IRONMAN toàn phần không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn cho thấy năng lực vận hành của Việt Nam với các sự kiện tiêu chuẩn cao. Đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu khu vực.

Với giới chuyên môn, mùa giải năm nay là bước tiến đáng chú ý của thể thao sức bền Việt Nam trên bản đồ quốc tế.