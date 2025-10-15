Việt Nam - IFAD tăng tốc hợp tác kiến tạo tương lai xanh, bền vững

Hơn 100 đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương và đối tác phát triển đã dự Thảo luận Bàn tròn Quốc gia IFAD - Việt Nam, khẳng định cam kết hợp tác hướng tới nông thôn xanh, bao trùm và bền vững.

Ngày 15/10, Văn phòng Đánh giá Độc lập (IOE) của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Thảo luận Bàn tròn Quốc gia về Đánh giá Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSPE) tại Hà Nội, đánh dấu hơn ba thập kỷ hợp tác hiệu quả trong phát triển nông thôn giữa hai bên.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, đối tác phát triển và tổ chức xã hội. Các thảo luận tập trung đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2012-2024, đồng thời xác định định hướng chiến lược cho giai đoạn tới, hướng đến nông nghiệp thích ứng khí hậu, hiện đại và bao trùm.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh IFAD là đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi nông thôn của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.

“Tổng nguồn vốn IFAD đã tài trợ và đồng tài trợ lên tới gần 500 triệu USD , triển khai tại nhiều tỉnh, vùng khó khăn, tập trung vào các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên nông thôn”.

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng cần nhân rộng các mô hình thành công, huy động thêm nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và thích ứng khí hậu, để người dân nông thôn phát triển thịnh vượng trong một thế giới đang thay đổi.

Theo báo cáo đánh giá độc lập, các khoản đầu tư của IFAD trong hơn 10 năm qua đã góp phần nâng cao sinh kế và năng lực chống chịu cho nông dân quy mô nhỏ, giúp họ tăng năng suất, đa dạng hóa nguồn thu và thích ứng linh hoạt với biến động khí hậu - thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: IFAD.

Tiến sĩ Indran A. Naidoo, Giám đốc Văn phòng Đánh giá độc lập của Quỹ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: IFAD.

Về phần mình, Tiến sĩ Indran A. Naidoo, Giám đốc Văn phòng Đánh giá Độc lập của IFAD, nhận định: “Những thành tựu của Việt Nam trong phát triển nông thôn bắt nguồn từ sự chủ động và sáng tạo tại địa phương, cùng tinh thần hợp tác bao trùm”.

Các dự án của IFAD từ việc lắp đặt phao đo độ mặn, hệ thống tưới tự động cho đến chế biến dừa không bỏ phí bất kỳ phần nào không chỉ góp phần giảm nghèo mà còn mở đường cho mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, trải dài từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều sáng kiến của tổ chức này đã giúp nông dân tiếp cận nguồn tài chính xanh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và phát triển sinh kế bền vững gắn liền với bảo tồn tài nguyên.

Ông Paolo Silveri, Trưởng đoàn Đánh giá của IFAD, cho biết giai đoạn tới sẽ tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả như thích ứng khí hậu, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị bao trùm, đặc biệt chú trọng vai trò của phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: IFAD.

Hội thảo "Bàn tròn quốc gia về đánh giá Chiến lược và chương trình quốc gia (CSPE)" diễn ra ngày 15/10 tại Hà Nội. Ảnh: IFAD.

Trước hội nghị, đoàn công tác IFAD đã đến khảo sát tại Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực điển hình cho kết quả hợp tác giữa IFAD và Việt Nam.

Tại Trà Vinh (cũ), đoàn tham quan Công ty RYNAN Technologies - nơi phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh như phao đo độ mặn và hệ thống tưới tự động.

Ở Bến Tre (cũ), đoàn gặp gỡ các hộ trồng và chế biến dừa đang xây dựng chuỗi giá trị bền vững với sự hỗ trợ từ IFAD.

Các mô hình này minh chứng cho sức mạnh của đổi mới sáng tạo và hợp tác cộng đồng, biến thích ứng nông thôn thành kết quả cụ thể và đo lường được.

Các buổi công tác của IFAD tại một số địa phương. Ảnh: IFAD.

Theo bà Reehana Raza, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFAD, Chương trình Cơ hội Chiến lược Quốc gia (COSOP) là nền tảng định hướng hợp tác giữa IFAD và Việt Nam trong thời gian tới, đảm bảo các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với nhu cầu phát triển nông thôn đang thay đổi.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận Thỏa thuận tại thời điểm hoàn thành đánh giá (Thỏa thuận ACP) - một cam kết chung giữa IFAD và Chính phủ Việt Nam nhằm tích hợp các phát hiện đánh giá vào quá trình xây dựng chiến lược và chương trình đầu tư mới.

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) là tổ chức tài chính quốc tế và cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, với sứ mệnh xóa đói, giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững. IFAD hợp tác cùng chính phủ, cộng đồng và khu vực tư nhân, đầu tư vào con người nông thôn để xây dựng hệ thống lương thực bao trùm, có khả năng chống chịu và bền vững. Hơn ba thập kỷ qua, IFAD đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thông qua nhiều dự án đa dạng, giúp hàng trăm nghìn người dân nông thôn cải thiện sinh kế, củng cố hệ thống lương thực, mở rộng cơ hội thị trường cho nông dân và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới được nhân rộng trên toàn quốc.