Việt Nam dẫn đầu Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Vòng Sơ khảo chính thức khép lại sau 8 tiếng thi đấu liên tục với sự tham gia của hàng trăm đội thi từ trong nước và quốc tế đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025.

Ngày 19/10, Ban tổ chức cho biết, Vòng Sơ khảo Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2025" đã chính thức khép lại. Trước đó vào ngày 18/10, Vòng Sơ khảo đã diễn ra đồng loạt tại các điểm trường trên cả nước và kết nối trực tuyến với 27 trường tại 8 quốc gia khác trong khu vực.

Cuộc thi thu hút 327 đội thi với tổng cộng 1.265 thí sinh tham gia. Các thí sinh đã tranh tài, thi kỹ năng thông qua giải quyết 21 thử thách an ninh mạng thuộc 5 nhóm chủ đề chuyên sâu, phản ánh các tình huống tấn công, phòng thủ mạng diễn ra trên thực tế.

Ban Tổ chức cho biết cơ chế tính điểm năm nay được thiết kế linh hoạt nhằm tăng tính cạnh tranh và phản ánh đúng năng lực chuyên môn của từng đội thi. Theo đó, mỗi thử thách có mức điểm từ 100 đến 500 điểm, điểm số sẽ được điều chỉnh giảm dần nếu có nhiều đội cùng giải thành công thử thách đó.

Ngược lại, các thử thách khó ít đội giải được sẽ giữ mức điểm cao hơn. Điều này khiến điểm số của đội thi có thể tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến của cuộc thi, tạo ra sự thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng.

Ngày 18/10, cuộc thi đã chính thức diễn ra. Ảnh: NCA.

Trong thời gian diễn ra Vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã bố trí đoàn công tác đi kiểm tra công tác tổ chức thi, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, quy trình được thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, hệ thống kết nối đa điểm trực tuyến cũng được vận hành để có thể quan sát, trao đổi với các điểm thi từ xa, kịp thời động viên, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao. Đặc biệt, các đội thi được yêu cầu kết nối camera trong suốt quá trình thi nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng tại tất cả các điểm thi trong và ngoài nước.

Kết quả ghi nhận có tới 317 trên tổng số 327 đội thi đã giải thành công ít nhất một thử thách và ghi được điểm trên bảng tổng sắp, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng chuyên môn tốt của các đội.

Các đội Việt Nam đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc khi chiếm cả 10 vị trí đỉnh bảng. Trong đó, BlueBox đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã là đội xuất sắc nhất, chinh phục được 18 trên 21 thử thách với tổng điểm 2.679.

Đứng ở vị trí thứ hai là Anhchaic2 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành 17 thử thách và đạt 2.103 điểm. Đứng thứ 3 là RUBY CHAN của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh khi vượt qua 16 thử thách với tổng điểm 2.040.

Các đội Team Q và Team R đến từ Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 với điểm lần lượt là 2040 và 1864. Điều đặc biệt khi các đội đứng từ thứ 6 đến thứ 10 cùng đạt điểm số như nhau là 1.815 điểm.

Theo Ban tổ chức, khi các đội bằng điểm thì phân định thứ hạng thông qua thời gian gửi lời giải sớm hơn. Điều này cho thấy sự cạnh tranh sát sao và trình độ năng lực đồng đều của các đội trong top 10.

Về phía các trường nước ngoài, các đội TPC1 và TPC2 đến từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản đạt thành tích cao nhất, xếp hạng lần lượt 25 và 46. Tiếp theo là các đội f$NPwn3d của trường Đại học Máy tính Yangon và Uchiha Myanmar của trường Đại học Công nghệ thông tin Myanmar lần lượt xếp thứ 51 và 55 trên bảng xếp hạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn -Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: "Đề thi năm nay được đánh giá cao về tính thực tiễn và chiều sâu chuyên môn. Các thử thách không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng tư duy chiến lược, xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp nhóm ở mức độ chuyên gia."

Ban Tổ chức đã chính thức công bố 20 đội đại diện cho 20 trường có thành tích tốt nhất Vòng Sơ khảo bước vào vòng Chung kết bảng A, dự kiến diễn ra vào ngày 15/11/2025. Các đội sẽ thi đấu tập trung, theo mô hình Tấn công và Phòng thủ (Attack & Defense) tại Đấu trường An ninh mạng.

Cùng với đó, 56 đội thi khác cũng được lựa chọn để tham gia vòng Chung kết bảng B. Tại bảng B, các đội sẽ thi theo hình thức trực tuyến, mô hình Jeopardy CTF tương tự như Vòng Sơ khảo, nhưng độ khó cao hơn và được mở rộng thêm với chủ đề mới về IoT, Blockchain và AI.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại một số điểm thi. Ảnh: NCA.

Vòng Sơ khảo khép lại với sự tham gia của hàng trăm đội thi từ trong nước và quốc tế đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025. Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn uy tín mà còn là nơi phát hiện, đào tạo và kết nối các tài năng an ninh mạng trẻ, góp phần xây dựng lực lượng chuyên gia an ninh mạng vững mạnh cho khu vực trong tương lai.

Sự kiện cũng thể hiện tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi trẻ đối với Công ước Hà Nội, văn kiện quốc tế quan trọng sẽ được chính thức mở ký trong tuần tới, một dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng và khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường an ninh mạng an toàn, tin cậy và bền vững cho khu vực và trên thế giới.