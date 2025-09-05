Việt Nam có 'thiên thời địa lợi nhân hòa' để trở nên thịnh vượng

Giáo sư, tiến sĩ Khoa học Vladimir Kolotov khẳng định Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, nhân dân đồng lòng, kinh tế phát triển, mối quan hệ tốt trên thế giới. Đây là cơ sở vững chắc để đất nước vượt qua khó khăn, trở thành một quốc gia ổn định, hạnh phúc.

80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong ước nhìn thấy đất nước Việt Nam được tự do, độc lập, "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". 80 năm sau, giấc mơ ấy của Người không chỉ thành hiện thực, mà còn là một hiện thực rực rỡ.

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, Tri thức - Znews đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư, tiến sĩ Khoa học Vladimir Kolotov, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử các nước Viễn Đông, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga), về những dấu mốc lịch sử và cơ hội trong tương lai của Việt Nam.

Giáo sư, tiến sĩ Khoa học Vladimir Kolotov. Ảnh: Việt Hà.

Khởi điểm của một Việt Nam mới

- Có mặt tại Hà Nội ngày 2/9 vừa qua, ông có cảm nhận ra sao về Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh?

- 80 năm trước, Đảng Cộng sản tổ chức Cách mạng Tháng Tám, tổng khởi nghĩa theo mô hình Xô-viết nhưng được áp dụng một cách sáng tạo với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Bác Hồ đã tiếp nhận tinh thần của Quốc tế Cộng sản, và áp dụng công nghệ này đối với tình hình ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai yếu tố này là đòn bẩy, làm thay đổi tình hình trong nước.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - một quốc gia dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á - đó là một đòn bổ xuống chế độ mục nát của thực dân, của quân phiệt Nhật, và chế độ phong kiến.

Tôi nghĩ Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khởi điểm của Việt Nam mới, của thời kỳ xây dựng một đất nước phát triển mới. Thế hệ sau này sẽ không còn phải biết thân phận nô lệ là gì, đó là một niềm hạnh phúc.

Tôi được chứng kiến một lễ Kỷ niệm hoành tráng, long trọng, nhân dân Việt Nam đều đồng lòng và vui mừng, hạnh phúc. GS.TS Vladimir Kolotov

Có mặt tại Hà Nội trong dịp trọng đại này, tôi được chứng kiến một lễ Kỷ niệm hoành tráng, long trọng, nhân dân Việt Nam đều đồng lòng và vui mừng, hạnh phúc.

Chúng ta thấy trong 80 năm, Việt Nam đã phát triển thế nào, và có lẽ không ngờ Việt Nam có thể phát triển tới thế. Đây là ước mơ của những người yêu nước 80 năm trước, ước mơ này giờ đã trở thành sự thực. Một quốc gia trăm triệu người phát triển năng động về kinh tế, có uy tín trên trường quốc tế, trẻ con thì hạnh phúc vì được đi học.

Tôi còn thấy toàn dân nhất trí đồng lòng, không phân biệt giới tính, tuổi tác, đó là niềm vui của toàn dân. Nhiều người chịu khó tìm chỗ từ hôm trước, mang chăn chiếu tới để xem diễu binh. Mọi người rất hân hoan, nhất trí ủng hộ Chính phủ và Đảng trong việc phát triển đất nước.

- Là một học giả quốc tế, có hàng chục năm nghiên cứu về Việt Nam và Hồ Chí Minh, theo giáo sư, Lễ Kỷ niệm lần này đã phản ánh điều gì về vị thế của Việt Nam hiện nay?

- Lễ Kỷ niệm cho thấy Việt Nam đã trở thành một thành viên uy tín trên trường quốc tế, một quốc gia ổn định, thịnh vượng.

Qua lễ diễu binh, ta có thể thấy trong vòng 80 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển như thế nào. Dù có nhiều thách thức và khó khăn, Việt Nam vẫn chứng minh rằng tất cả mọi khó khăn, thách thức đều vượt qua được nếu có sự lãnh đạo đúng đắn, hợp lý.

Một số hình ảnh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua.

Việt Nam ở vị thế "thiên thời địa lợi nhân hòa" để vươn mình

- Trong bài phát biểu vào 2/9, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Hướng tới mục tiêu này, ông nghĩ Việt Nam trong thời gian tới sẽ gặp những thời cơ gì?

- Hiện nay, tình hình địa chính trị của thế giới có tính phức tạp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Có nhiều rủi ro, đe dọa như tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh hạt nhân, đại dịch…

Có câu “thiên thời địa lợi nhân hòa”, ba yếu tố này Việt Nam hiện đều có. Việt Nam có lãnh đạo giỏi, kết quả hoạt động của họ rất rõ ràng; có nhân dân ủng hộ và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn dân làm theo phương châm của Bác Hồ, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thì sẽ đại thành công. GS.TS Vladimir Kolotov

Nhưng Việt Nam hiện nay có cơ sở vững chắc, hệ thống chính trị ổn định, kinh tế phát triển, Việt Nam lại có quan hệ chân thành với nhiều nước trên thế giới. Đó là những yếu tố rất quan trọng trong quá trình vượt qua các thử thách.

Có câu “thiên thời địa lợi nhân hòa”, ba yếu tố này Việt Nam hiện đều có. Việt Nam có lãnh đạo giỏi, kết quả hoạt động của họ rất rõ ràng; có nhân dân ủng hộ và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn dân làm theo phương châm của Bác Hồ, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thì sẽ đại thành công.

- Yếu tố nào là then chốt, tạo nền móng vững chắc để Việt Nam vươn mình, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”?

- Việt Nam cần phải tỉnh táo để bảo vệ thành tựu cách mạng và quyền lợi của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy trên thế giới có những cuộc chiến lớn, xung đột kéo dài trong mấy chục năm.

Việt Nam có lãnh đạo giỏi, có quân đội nhân dân uy tín. Thế kỷ XIII, Trần Hưng Đạo đã nói “tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc”, cho nên chuyện tiền nong không giải quyết được tất cả vấn đề. Bởi vậy, phải có vũ khí trang thiết bị hiện đại, quân đội giỏi. Trên cả là lòng dân, sức dân. Điều đó chúng ta đều nhìn thấy trên Quảng trường Ba Đình vài ngày trước. Đó là một trong những yếu tố quyết định bảo vệ đất nước Việt Nam hôm nay.

Giáo sư, tiến sĩ Vladimir Nikolaevich Kolotov là một trong những học giả quốc tế tiêu biểu trong lĩnh vực Việt Nam học và nghiên cứu khu vực Đông Á - Đông Nam Á đương đại. Ông sinh ngày 14/01/1969, tại Leningrad (Liên Xô, nay là Saint Petersburg, Nga), tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Đại học Quốc gia Saint Petersburg (SPbU) năm 1994. Năm 1998, ông bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài “Tôn giáo và chính trị trong lịch sử Nam Việt Nam giai đoạn 1945-1963”; đến năm 2006, bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học với đề tài “Yếu tố tôn giáo trong các xung đột cục bộ có kiểm soát: Nam Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và chiến tranh Đông Dương”. Từ năm 2004, ông được phong hàm Phó giáo sư và hiện giữ học hàm Giáo sư. GS.TS Vladimir Kolotov cũng đã dịch cuốn sách Bàn về binh pháp Tôn Tử của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Nga.