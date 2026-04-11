Việt Nam có thể tiên phong trong triển khai mạng 6G toàn cầu

Làn sóng AI-native đang mở đường cho 6G, hạ tầng kết nối thế hệ mới được kỳ vọng giúp Việt Nam bứt phá, tham gia định hình cuộc chơi công nghệ toàn cầu.

Mạng 6G được xem như hạ tầng kết nối của tương lai. Ảnh: Electronics Online.

Khái niệm AI-native, nơi AI trở thành lõi vận hành của thiết bị, đang thúc đẩy xu hướng tích hợp công nghệ thông minh vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Điều này giúp hàng triệu thiết bị, từ điện thoại, PC, đến xe hơi, IoT, đều có khả năng hiểu và phản hồi theo thời gian thực.

Đi cùng xu hướng đó, hạ tầng 6G được thiết kế như một mạng lưới AI-native, có thể xử lý và phân phối dữ liệu thông minh với độ trễ gần như bằng 0. Trong cuộc chạy đua công nghệ này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có tiềm năng vươn lên vị trí tiên phong trong triển khai 6G trên toàn cầu.

Tiềm năng thương mại hoá 6G

Khi hàng tỷ thiết bị cùng chạy AI và liên tục trao đổi dữ liệu, mạng lưới hiện tại sẽ khó đáp ứng đủ tốc độ, độ tin cậy và khả năng mở rộng. Cách thiết kế của 6G như một nền tảng AI-native, hợp nhất 3 trụ cột công nghệ cốt lõi gồm kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

6G vì thế trở thành điều kiện nền tảng để hiện thực hóa xu hướng “AI everywhere”. Trong bối cảnh đó, quốc gia triển khai sớm ngoài cải thiện kết nối còn có lợi thế định hình toàn bộ hệ sinh thái công nghệ tương lai.

Năm 2026 được xem như cột mốc bản lề cho sự phủ sóng mạnh mẽ của 5G và chuyển mình sang 6G trên toàn cầu. "Việt Nam đang nằm ở điểm giao mang tính bước ngoặt của quá trình phát triển công nghệ và công nghiệp", ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết.

Ông Thiều Phương Nam chia sẻ về kế hoạch mở rộng của Qualcomm tại Việt Nam. Ảnh: Mỹ Mỹ.

Tại hội nghị MWC Barcelona 2026, Liên minh phát triển mạng 6G toàn cầu quy tụ các tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Siemens,... đã được thành lập. Trong đó, Việt Nam có 3 đại diện là FPT, Viettel và VNG.

Qualcomm đang hợp tác với Viettel để phát triển và thương mại hóa thiết bị 5G Open RAN với quy mô lớn nhất thế giới. Cả hai tập đoàn cũng có kế hoạch thử nghiệm 6G vào năm 2028 và dự kiến thương mại hóa công nghệ này từ năm 2029.

Một trong những yếu tố được nhấn mạnh là nguồn nhân lực công nghệ. Theo ông Thiều Phương Nam, Việt Nam sở hữu lực lượng kỹ sư dồi dào, được đào tạo bài bản và có khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ mới.

Bổ sung cho góc nhìn này, ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm, cho rằng điểm đáng chú ý còn ở khả năng triển khai thực tế. “Việt Nam không chỉ có R&D, sáng tạo, các doanh nghiệp còn đưa ra giải pháp mang tính ứng dụng cao”, ông Liew chia sẻ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông nội địa như Viettel hay VNPT đang đóng vai trò nền tảng. Ngoài vận hành hạ tầng, họ còn tham gia trực tiếp vào việc phát triển và thử nghiệm công nghệ, tạo điều kiện để những thế hệ mạng mới như 6G có thể được triển khai sớm.

Hệ sinh thái công nghệ đa dạng

Trong buổi chia sẻ với báo chí ngày 9/4, đại diện Qualcomm cho biết đang mở rộng các sáng kiến công nghệ, cũng như tăng cường sự hiện diện của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của thị trường này trong bức tranh chiến lược của toàn khu vực.

Song song đó, Qualcomm cũng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ AI, trung tâm dữ liệu đến ôtô và các thiết bị thông minh. Cách tiếp cận này phản ánh Việt Nam đang dần được định vị như một điểm phát triển công nghệ, không đơn thuần là điểm tiêu thụ của hãng.

Qualcomm kết hợp cùng Viettel phát triển chip tiên tiến. Ảnh: Mỹ Mỹ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang dự thảo thương mại hoá dữ liệu, Qualcomm triển khai các nền tảng suy luận AI (AI inferencing), hợp tác với các đối tác lớn Viettel, VNPT, VNG và FPT.

Tại Hội nghị MWC 2026, hãng đã giới thiệu nền tảng AI200 dưới dạng rack (rack-scale), thay vì từng máy chủ riêng lẻ. Việt Nam là một trong số những thị trường đầu tiên được xác định để thương mại hóa công nghệ này nhằm phục vụ chính phủ điện tử, AI cho doanh nghiệp, cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt.

Ông Thiều Phương Nam đánh giá Việt Nam có lợi thế phát triển thiết bị AI vật lý (physical AI) và AI-native “Make in Vietnam” bao gồm thiết bị đầu cuối băng rộng (CPE), AI Box, máy tính AI (AI PC) và camera AI.

Công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Viettel tại MWC 2026 để đồng phát triển chiếc điện thoại tích hợp công nghệ AI đầu tiên của Việt Nam. Trong lĩnh vực công nghệ robot, Qualcomm đang hợp tác phát triển robot với VinMotion, Viettel, VinRobotics và VinDynamics, nhằm củng cố vai trò của Việt Nam như trung tâm phát triển physical AI mới nổi.