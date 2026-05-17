Việt Nam có loài cá ít xương, được ví như 'mỏ vàng' protein

Cá basa là loại cá quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt nhờ thịt mềm, ít xương, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Cá basa (hay còn gọi là cá tra basa, pangasius) là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến tại Việt Nam. Nhờ giá thành khá bình dân, thịt trắng mềm và ít xương dăm, cá basa xuất hiện từ mâm cơm gia đình đến các nhà hàng, quán ăn và cả thị trường xuất khẩu quốc tế.

Không chỉ dễ ăn, cá basa còn được đánh giá là nguồn thực phẩm giàu protein, ít chất béo và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Lợi ích sức khỏe của cá basa

Cá basa là loại cá nước ngọt giàu protein, ít chất béo, chứa nhiều protein chất lượng cao, vitamin D, B12 và selen, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu protein, ít chất béo

Theo Baidu Health, cá basa có hàm lượng protein cao (khoảng 13-15%) và ít chất béo (3-5%), rất phù hợp cho những người đam mê thể dục và những người muốn giảm cân. Protein trong cá basa có chất lượng cao, chứa các axit amin thiết yếu dễ dàng được cơ thể hấp thụ và sử dụng.

Thúc đẩy sự phát triển và phục hồi cơ bắp

Hàm lượng protein cao và chất béo thấp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để xây dựng cơ bắp và giảm mỡ, đặc biệt phù hợp với những người đam mê thể dục hoặc những người đang hồi phục sau phẫu thuật.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo Health Shots, cá basa còn chứa vitamin B12, phospho, selenium và một lượng axit béo omega-3 nhất định, có lợi cho hệ thần kinh và tim mạch. Dù lượng omega-3 không cao bằng cá hồi hay cá thu, cá basa vẫn được xem là lựa chọn phù hợp với người muốn bổ sung đạm động vật nhưng không thích các loại cá quá béo.

Chất chống oxy hóa và điều hòa miễn dịch

Selen hoạt động cộng hưởng với vitamin B12 để giảm tác hại của các gốc tự do và tăng cường sức đề kháng.

Không có xương và dễ nấu

Cá basa hầu như không có xương trong thớ thịt, nên rất dễ chế biến và đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em. Protein và vitamin B12 trong cá cũng góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất và hoạt động của hệ thần kinh của trẻ. Có thể chiên, hấp, luộc hoặc làm phi lê cá, và rất hợp với nhiều món ăn khác nhau.

Những lưu ý khi ăn cá basa

Theo Healthline, dù cá basa có nhiều ưu điểm, người dùng vẫn nên chú ý đến nguồn gốc của cá basa vì nó từng gây tranh cãi liên quan đến môi trường nuôi hoặc chất lượng nước ở một số nơi. Vì vậy, mọi người nên mua cá ở siêu thị, cửa hàng uy tín, ưu tiên sản phẩm có kiểm định an toàn thực phẩm, hạn chế mua phi lê đông lạnh trôi nổi, không nhãn mác.

Nhiều loại cá phi lê đông lạnh hoặc cá chế biến sẵn có thể được bổ sung muối, phosphate hay chất giữ nước để bảo quản lâu hơn. Điều này khiến hàm lượng natri tăng lên đáng kể. Người bị cao huyết áp, bệnh thận, bệnh tim mạch nên đọc kỹ thành phần trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, nếu chế biến theo kiểu chiên xù hoặc dùng quá nhiều dầu mỡ, món cá basa có thể trở nên nhiều calo hơn đáng kể, làm giảm lợi ích sức khỏe vốn có. Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên những cách chế biến như hấp, áp chảo ít dầu, nấu canh hoặc nướng để giữ được giá trị dinh dưỡng.

Những người dị ứng với cá da trơn nên thận trọng khi ăn, vì nó có thể gây ngứa da hoặc khó chịu về tiêu hóa.

Cá basa hấp xì dầu là món ăn "đưa cơm" rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Icook.

Một số món ăn gợi ý với cá basa

Dưới đây là một số phương pháp chế biến cá basa đơn giản mà tốt cho sức khỏe, theo Tencent News.

Cá basa hấp

Thấm khô phi lê cá bằng giấy bếp, ướp nhẹ với muối, tiêu trắng và gừng thái sợi rồi hấp khoảng 8 phút sau khi nước sôi. Sau đó chan thêm dầu nóng và xì dầu để tăng hương vị. Cá rất mềm và ngon, cả người già và trẻ em đều thích.

Canh cá basa cà chua

Cho cà chua xay nhuyễn vào nồi, phi thơm, thêm nước và đun sôi, sau đó cho phi lê cá, đậu phụ cắt miếng, một chút muối và hành lá thái nhỏ vào. Món này có vị chua ngọt, rất "đưa cơm", thích hợp dùng vào mùa hè nhờ vị thanh nhẹ và dễ ăn.

Cá basa áp chảo

Phi lê cá thường được ướp với rượu nấu ăn và tỏi băm khoảng 10 phút rồi áp chảo lửa vừa đến khi hai mặt vàng nhẹ. Cách này giúp cá giòn bên ngoài và mềm bên trong. Ăn kèm vài lát chanh để giảm cảm giác ngấy và làm món ăn thơm hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là cá basa có hàm lượng nước cao, vì vậy hãy cố gắng làm khô bề mặt càng nhiều càng tốt trước khi nấu, nếu không cá sẽ dễ dàng tiết ra nước. Ngoài ra, cá basa không nên nấu quá lâu. Khi thịt vừa chuyển màu là có thể tắt bếp, nếu đun quá kỹ, thịt cá dễ bị khô và mất độ mềm đặc trưng, cá dai.