Bé trai có 9 xoáy tóc cực hiếm gặp

Một bé trai ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) sở hữu tới 9 xoáy tóc trên đầu đã gây xôn xao mạng xã hội.

Theo Sinchew Daily, những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một bé trai ở Chiết Giang có tới 9 xoáy tóc trên đầu. Hình ảnh hiếm gặp nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tò mò về ý nghĩa của số lượng xoáy tóc.

Nhiều người cho rằng càng nhiều xoáy tóc, càng thông minh, tuy nhiên bác sĩ khẳng định số lượng xoáy tóc không có mối liên hệ khoa học với trí thông minh hay tính cách của trẻ.

Tóc càng dài càng dựng đứng

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Nghê, cha của bé trai, cho biết khi con mới sinh, gia đình đã phát hiện bé có 9 xoáy tóc và cảm thấy rất hiếm gặp. Vì có nhiều xoáy, tóc của bé chỉ cần dài ra một chút là dựng đứng lên.

Hình ảnh bé trai có 9 xoáy tóc trên đầu. Ảnh: Baidu (ảnh cắt từ clip).

"Trước đây nhiều người hỏi vì sao không chải tóc cho con, giờ chỉ có thể cố gắng cắt ngắn hơn cho bé", người cha nói.

Trong dân gian có không ít quan niệm như "xoáy tóc quyết định tính cách" hay "nhiều xoáy tóc thì thông minh hơn".

Tuy nhiên, bác sĩ Vương của khoa Sức khỏe Trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Trùng Khánh cho biết những nhận định này không có cơ sở khoa học. "Dù có bao nhiêu xoáy tóc thì cũng không liên quan đến trí thông minh", bà nhấn mạnh.

Bác sĩ Vương giải thích khi đánh giá sự phát triển của trẻ, các bác sĩ chủ yếu dựa vào các bài kiểm tra phát triển và đánh giá trí tuệ chứ không nhìn vào số lượng xoáy tóc. "Chúng tôi không đánh giá một đứa trẻ có thông minh hay không thông qua xoáy tóc, càng không dùng điều đó để phán đoán tính cách tương lai của trẻ".

Tính cách trẻ chịu ảnh hưởng từ gia đình

Theo bác sĩ Vương, tính cách của trẻ chịu tác động nhiều hơn từ môi trường gia đình, phương pháp giáo dục và trải nghiệm trưởng thành. Chẳng hạn cách nuôi dạy của cha mẹ là kiểu khuyến khích, mềm mỏng hay nghiêm khắc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính cách của con.

Chuyên gia này cũng nhắc phụ huynh không nên quá lo lắng vì con có nhiều xoáy tóc, càng không nên dễ dàng gán cho trẻ những nhãn như "nghịch ngợm" hay "thông minh".

"Thay vì quá chú ý đến xoáy tóc, cha mẹ nên quan tâm hơn đến sự phát triển hàng ngày của trẻ, chăm sóc sức khỏe định kỳ và tạo môi trường đồng hành tốt cho con", bác sĩ cho biết.

Chín xoáy tóc rất hiếm gặp

Theo bác sĩ Vương, 3 xoáy tóc đã khá hiếm, còn 9 xoáy tóc thì thật sự rất hiếm. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh dù có bao nhiêu xoáy tóc, đây cũng không phải bệnh lý mà chỉ là hiện tượng sinh lý mang tính cá thể.

Theo y học, xoáy tóc là vòng xoáy tự nhiên hình thành do hướng mọc của tóc trên da đầu. Số lượng, hướng và phạm vi phân bố của xoáy tóc chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền. "Nếu cha mẹ hoặc người thân trong gia đình có nhiều xoáy tóc, khả năng trẻ xuất hiện nhiều xoáy tóc cũng cao hơn. Đây là biểu hiện của di truyền đa gene", bác sĩ Vương cho hay.

Xoáy tóc đã bắt đầu hình thành từ giai đoạn bào thai, khoảng từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 thai kỳ. Khi thai nhi phát triển, tóc mọc theo một hướng nhất định và từ đó tạo thành xoáy tóc.