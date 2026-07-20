Việt Nam cần 4 triệu tấn thép ray

MBS dự báo Việt Nam sẽ cần 4 triệu tấn thép ray để làm các dự án đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị. Đây được xem là cơ hội lớn đối với các doanh có khả năng sản xuất thép ray.

Việc đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường sắt được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép ray trong nước. Ảnh: TN.

Theo báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), ngành thép được kỳ vọng hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, MBS đánh giá thép ray sẽ là phân khúc hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng tích cực.

Dẫn dự báo của Bộ Xây dựng, MBS cho biết tổng nhu cầu thép ray cho các dự án đường sắt cao tốc ước đạt khoảng 28,7 triệu m ray, tương đương khoảng 4 triệu tấn. Nhu cầu chủ yếu đến từ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai và các tuyến metro tại TP. HCM.

MBS cũng lưu ý con số trên có thể chưa bao gồm nhu cầu từ các dự án như đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh hay tuyến Bến Thành - Cần Giờ do Vingroup làm chủ đầu tư. Vì vậy, nhu cầu thực tế có thể còn cao hơn.

Nhờ triển vọng tiêu thụ khả quan trong 5 năm tới, MBS đánh giá các doanh nghiệp có khả năng sản xuất thép ray như Hòa Phát (HPG) và VinMetal (thuộc Vingroup) sẽ là những đơn vị hưởng lợi đáng kể.

Đối với Hòa Phát, MBS cho biết doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép ray tại Khu liên hợp Dung Quất với tổng vốn khoảng 14.000 tỷ đồng . Nhà máy có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, dự kiến cung ứng khoảng 400.000 tấn ngay trong năm 2027 trước khi vận hành tối đa từ năm 2028.

Trong khi đó, VinMetal lựa chọn hướng triển khai tổ hợp nhà máy gang thép tại Hà Tĩnh với công suất giai đoạn 1 là 6 triệu tấn/năm, mục tiêu cho ra lò những mẻ thép đầu tiên vào đầu năm 2027 và giai đoạn 2 với công suất 20 triệu tấn/năm sẽ bắt đầu sản xuất từ 2029.

Tuy vậy, nguồn cung thép ray trong nước vẫn được dự báo chưa theo kịp nhu cầu trong năm 2027 và 2028. Theo MBS, Hòa Phát dự kiến cung ứng khoảng 400.000 tấn trong năm 2027, trước khi nâng sản lượng lên khoảng 700.000 tấn/năm trong các năm tiếp theo. Trong khi đó, VinMetal được kỳ vọng tăng sản lượng từ khoảng 600.000 tấn vào năm 2027 lên 3,5 triệu tấn vào năm 2030.

Khi cả hai dự án vận hành ổn định, cán cân cung - cầu trên thị trường được kỳ vọng dần thay đổi. MBS dự báo thị trường thép ray sẽ chuyển từ trạng thái thiếu hụt trong giai đoạn 2027-2028 sang cân bằng từ năm 2029, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các dự án đường sắt trọng điểm.

Các chuyên gia của MBS nhận định giai đoạn 2026-2027 có thể trở thành chu kỳ tăng trưởng của ngành thép trong nước nhờ nhu cầu tiêu thụ thuận lợi và giá thép có khả năng cải thiện từ năm 2026. Trong đó, thị trường nội địa được dự báo sẽ là điểm nhấn, với nhu cầu tăng tích cực nhờ nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng và việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng đường sắt, qua đó mở rộng nhu cầu đối với dòng sản phẩm thép ray.