Việt Nam 1-0 Đài Bắc Trung Hoa: Olaha Mạnh Đức tỏa sáng

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 trên sân Thiên Trường, trong trận đấu HLV Kim Sang-sik có nhiều thử nghiệm về nhân sự.

45': Hết hiệp một. Với nhiều gương mặt mới, tuyển Việt Nam thi đấu tự tin. Olaha Mạnh Đức chơi khá nổi bật. Anh di chuyển khắp mặt sân, tích cực tranh chấp và xử lý dứt khoát khi có khoảng trống.

Dù làm chủ thế trận, đội chủ nhà vẫn mắc nhiều lỗi trong khâu phòng ngự. Phút 42, Thành Chung có pha xử lý không khác đường chuyền dọn cỗ để Christopher Tiao dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

40': Đình Bắc tung cú dứt điểm trên không đầy bất ngờ từ gần giữa sân. Thủ môn đội khách dâng cao, không kịp lùi về nhưng bóng lại đi không trúng đích.

28': Tuyển Việt Nam duy trì sức ép sau khi có bàn mở tỷ số. Minh Phúc có không dưới ba cơ hội nhưng việc phải chơi trái vị trí sở trường khiến anh chưa thể mang về bàn thắng thứ hai.

22': Tuyển Việt Nam mở tỷ số: "Những chiến binh sao vàng" tận dụng sai sót của đối thủ để vượt lên dẫn trước. Hồng Phúc thoát xuống bên cánh phải, trước khi trả ngược để Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn.

Không lâu sau, Đài Bắc Trung Hoa có câu trả lời đanh thép bằng pha xoay người dứt điểm của Jhon Estama. Patrik Lê Giang phải vất vả đẩy bóng đi cắt ngang khung thành.

Olaha Mạnh Đức có màn ra mắt ấn tượng. Ảnh: Minh Chiến.

19h: Trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ quen thuộc.

HLV Kim Sang-sik bố trí sơ đồ 3-4-3 với Olaha Mạnh Đức thi đấu cao nhất trên hàng công. Sát cánh cùng tiền đạo sinh ra tại Nigeria là Đình Bắc và Ngọc Sơn. Tân binh số 14 được xếp ở vị trí chạy cánh phải sở trường để phát huy hết khả năng.

Bộ tứ vệ của tuyển Việt Nam gồm Quốc Cường, Minh Khoa ở trung tâm, hai cánh lần lượt là Minh Phúc, Hồng Phúc. Nhật Minh, Thành Chung, Lý Đức sẽ cùng Patrik Lê Giang bảo vệ khung thành.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bước vào đợt FIFA Days tháng 11 với nhiệm vụ tìm lại sự ổn định. Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Casper Cup 2026 là cơ hội thuận lợi để HLV Kim Sang-sik kiểm tra những phương án mới, hướng đến Asian Cup 2027.

Cơ hội làm mới tuyển Việt Nam

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, bỏ xa đối thủ tới 77 bậc. Đài Bắc Trung Hoa hiện xếp hạng 176 và trải qua chuỗi 8 trận thua liên tiếp. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này nhận 20 bàn thua, cho thấy những hạn chế rõ rệt trong hệ thống phòng ngự.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về tuyển Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa. Đáng chú ý, Việt Nam từng đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 4-1 tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam lần này nằm ở lực lượng. HLV Kim Sang-sik không triệu tập nhiều trụ cột quen thuộc, thay vào đó trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ và tân binh.

Hàng công thu hút sự quan tâm với sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức, tiền đạo nhập tịch đang khoác áo Công an TP.HCM. Sau 7 trận đầu mùa, Olaha ghi 2 bàn và được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động rộng, tranh chấp và thi đấu ở nhiều vị trí.

Trong buổi tập ngày 9/11, Olaha được xếp chung nhóm chiến thuật tấn công với Nguyễn Đình Bắc. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến phương án đáng chú ý khi Đình Bắc có tốc độ, khả năng di chuyển và tạo đột biến từ hai biên.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công Việt Nam.

Dù vậy, HLV Kim phải tính toán thể lực cho Đình Bắc. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội trải qua lịch thi đấu dày đặc và chưa có nhiều thời gian hồi phục. Ngoài ra, những nhân tố như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn hay Trần Ngọc Sơn cũng sẵn sàng cạnh tranh cơ hội ra sân.

Đài Bắc Trung Hoa khó tạo bất ngờ

Đội khách đến Việt Nam với lực lượng 25 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross. Đáng chú ý có tiền vệ kỳ cựu Chen Po-liang, người sở hữu 98 lần khoác áo đội tuyển, cùng tiền đạo nhập tịch gốc Haiti Jhon Estama Benchy.

Benchy có thể đá trung phong hoặc dạt cánh, mang đến khả năng tranh chấp và tạo sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam. Ngoài ra, thủ môn Jacobs Odo cũng là nhân tố đáng chú ý sau những màn trình diễn tốt tại giải quốc nội.

Tuy nhiên, Đài Bắc Trung Hoa gặp khó khăn về phong độ và khả năng tổ chức lối chơi. HLV Matt Ross thừa nhận ông không có nhiều thông tin về đội hình mới của Việt Nam, vì vậy ưu tiên tập trung vào quá trình chuẩn bị của chính các học trò.

Về thế trận, tuyển Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng, chủ động pressing và đẩy cao hai cầu thủ chạy cánh. Trước đối thủ có xu hướng phòng ngự thấp, khả năng phối hợp ở trung lộ và tận dụng khoảng trống giữa các tuyến sẽ quyết định hiệu quả tấn công.

Điều HLV Kim Sang-sik cần không chỉ là chiến thắng. Sau những vấn đề bộc lộ tại FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam phải cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái, duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời hạn chế sai lầm cá nhân.

Đài Bắc Trung Hoa không phải đối thủ quá mạnh, nhưng có thể gây khó khăn nếu Việt Nam tấn công thiếu tốc độ hoặc bỏ lỡ nhiều cơ hội. Với ưu thế sân nhà và chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng giành chiến thắng, ngay cả khi sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt mới.