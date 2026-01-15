Việt kiều Mỹ về TP.HCM làm răng sứ

So với báo giá tại Mỹ, tổng chi phí từ vé máy bay đến dịch vụ nha khoa tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể. Năm nay, chị Q. tranh thủ về nước ăn Tết sớm kết hợp làm răng sứ.

Bọc răng sứ được nhiều người lựa chọn dịp cận Tết nhờ cải thiện nhanh màu sắc và hình thể nụ cười. Ảnh: Freepik.

Tháng cận Tết Nguyên đán 2026, không khí tại sảnh chờ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Theo thống kê của bệnh viện, tính đến hết tháng 11, lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng 1, con số này có thể tăng thêm khoảng 5%.

Các dịch vụ thẩm mỹ răng miệng như tẩy trắng răng, dán sứ Veneer và bọc răng sứ ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Đây đều là những phương pháp giúp cải thiện nhanh màu sắc và hình thể nụ cười, đáp ứng nhu cầu “đẹp ngay” của người dân trong thời gian ngắn.

Chi nghìn USD bay về Việt Nam làm răng vẫn tiết kiệm hơn

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, cho biết khoảng 60-65% bệnh nhân đến từ TP.HCM, trong khi gần 20% là người dân các tỉnh, thành khác. Dịp cuối năm cũng ghi nhận lượng lớn Việt kiều về nước thăm thân kết hợp chăm sóc và thẩm mỹ răng miệng.

Chị Đ.Q. (46 tuổi), Việt kiều Mỹ, cho biết mỗi lần về Việt Nam dịp Tết, chị đều dành thời gian làm đẹp răng miệng. Lần này, chị quyết định bọc răng sứ để cải thiện tình trạng răng xỉn màu.

“Nha sĩ trong nước có tay nghề tốt, chi phí hợp lý và gu thẩm mỹ phù hợp với người Việt hơn. Tính cả vé máy bay và chi phí bọc răng, số tiền tôi bỏ ra vẫn tương đương, thậm chí thấp hơn so với làm răng tại Mỹ”, chị Q. chia sẻ.

Càng gần thời điểm cuối năm, các cơ sở nha khoa và thẩm mỹ tại TP.HCM lại nhộn nhịp tiếp đón một lượng khách đặc biệt: Kiều bào về nước đón Tết sớm. Không chỉ đơn thuần là về thăm quê, xu hướng du lịch thẩm mỹ đang thành lựa chọn ưu tiên của người Việt hải ngoại.

Không chỉ Việt kiều, người trẻ, dân văn phòng cũng là nhóm khách hàng chính lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ răng miệng dịp cuối năm. Trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp răng miệng với khoảng 600.000 đến hơn 900.000 thành viên, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng xin tư vấn nha khoa uy tín, bác sĩ có tay nghề cao, chi phí “mềm” trong những tháng cận Tết.

Chị H.Đ. (31 tuổi, TP.HCM) cho biết áp lực công việc cuối năm với nhiều cuộc gặp gỡ đối tác khiến chị ngày càng tự ti về hàm răng không đều, xỉn màu. Trong quá trình tìm hiểu, chị từng chú ý đến video quảng cáo trên TikTok về dịch vụ “dán sứ Veneer siêu mỏng, hoàn thiện sau 48 giờ, giảm giá 30% đón Tết” của một cơ sở nha khoa.

Chị Đ. thấy quảng cáo hấp dẫn vì giá cả phải chăng mà thời gian thực hiện, hồi phục cũng nhanh, phù hợp với dịp Tết tới. Nhưng đây là lần đầu chị Đ. làm thẩm mỹ răng nên sợ rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

"Tôi sợ nhất là tình trạng hôi miệng, răng yếu, hàm yếu sau khi bọc răng sứ. Do đó, tôi quyết định chưa vội làm mà tiếp tục hỏi ý kiến bạn bè và tham khảo thêm từ các hội nhóm cơ sở nha khoa uy tín”, chị H.Đ. nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Minh, mong muốn có diện mạo rạng rỡ để đón năm mới là tâm lý hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải dịch vụ nào cũng có thể thực hiện an toàn trong thời gian ngắn. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp với quỹ thời gian còn lại là yếu tố then chốt.

Hàm răng sứ bị biến chứng của một bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Với những người chỉ còn 1-2 tuần trước Tết, các can thiệp không xâm lấn như cạo vôi răng, đánh bóng và tẩy trắng răng là lựa chọn tối ưu. Những phương pháp này giúp cải thiện vệ sinh khoang miệng và độ sáng của răng gần như ngay lập tức, không cần thời gian hồi phục.

Trong trường hợp răng sứt mẻ nhẹ, nhiễm màu hoặc hình thể không đều, dán sứ Veneer hoặc bọc răng sứ thẩm mỹ có thể được cân nhắc. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, thời gian điều trị đã được rút ngắn, phù hợp cả với những kiều bào chỉ về nước trong thời gian ngắn.

Ngược lại, các dịch vụ mang tính điều trị dài hạn như chỉnh nha, niềng răng hay cấy ghép Implant không nên thực hiện chỉ vì áp lực “kịp Tết”. Niềng răng là lộ trình kéo dài nhiều năm, trong khi Implant cần thời gian để trụ tích hợp với xương hàm.

"Người dân có thể tận dụng kỳ nghỉ Tết để nghỉ ngơi sau khi cấy Implant, nhưng không nên làm đại trà nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và thời gian theo dõi hậu phẫu", bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Muốn răng miệng đẹp kịp Tết, cần lưu ý điều gì?

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số. Từ tháng 5/2025, bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, tích hợp dữ liệu khám chữa bệnh qua căn cước công dân, giúp rút ngắn thủ tục hành chính và giảm thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, hệ thống CAD/CAM hiện đại giúp rút ngắn thời gian chế tác răng sứ từ vài ngày xuống còn khoảng 1,5-2 giờ. Các công nghệ như CT Cone Beam 3D/4D và robot định vị trong cấy ghép Implant cũng được ứng dụng nhằm tăng độ chính xác, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh, không phải công nghệ mà chính tâm lý muốn “làm nhanh, kịp Tết” lại trở thành kẽ hở để các cơ sở kém chất lượng đẩy mạnh quảng cáo “làm răng cấp tốc”, giá rẻ, bất chấp yếu tố chuyên môn.

Bác sĩ Minh cảnh báo các biến chứng thẩm mỹ răng miệng thường không xuất hiện ngay sau điều trị mà âm thầm diễn tiến, giống như những “cơn đau âm ỉ” kéo dài nhiều năm.

Việc can thiệp quá mức vào răng tự nhiên, sử dụng vật liệu sứ kém chất lượng hoặc kỹ thuật gắn không đúng chuẩn có thể gây viêm nướu, chảy máu chân răng, hôi miệng mạn tính. Đáng lo ngại hơn, sau 5-10 năm, những ca điều trị sai cách còn có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng chóp răng, hình thành u hạt, thậm chí mất răng hàng loạt.

Không chỉ dừng lại ở khâu lựa chọn dịch vụ phù hợp, bác sĩ Minh còn nhấn mạnh việc chăm sóc răng miệng sau thẩm mỹ đóng vai trò quyết định đến độ bền và sức khỏe lâu dài. Dịp Tết với chế độ ăn nhiều tinh bột, đồ ngọt, bánh mứt và rượu bia dễ làm gia tăng các bệnh lý răng miệng nếu không vệ sinh đúng cách.

Người dân cần duy trì thói quen làm sạch răng miệng triệt để, đặc biệt là sau ăn và trước khi đi ngủ. Với những trường hợp đã bọc răng sứ hoặc dán Veneer, việc sử dụng chỉ nha khoa và tăm nước là cần thiết để làm sạch mảng bám ở kẽ răng, bảo vệ đường viền nướu và kéo dài tuổi thọ răng thẩm mỹ.