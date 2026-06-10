Việt Hoa sau khi kết hôn

Việt Hoa, Thu Quỳnh chuẩn bị trở lại với vai diễn mới trong bộ phim thuộc thể loại điều tra phá án "Lửa trắng".

Diễn viên Việt Hoa cho biết cô trải qua giai đoạn đặc biệt bận rộn khi vừa tham gia dự án phim Lửa trắng vừa chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ ê-kíp sản xuất, nữ diễn viên vẫn có thể hoàn thành công việc và các sự kiện quan trọng của cuộc sống cá nhân. Nữ diễn viên tổ chức hôn lễ với ông xã Trọng Trí cách đây không lâu.

Theo Việt Hoa, lịch quay không bị chồng chéo quá nhiều nên lễ ăn hỏi và lễ cưới tại Yên Bái của vợ chồng cô diễn ra trọn vẹn. Họ cũng tổ chức thêm một buổi lễ ở Hà Nội. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đoàn phim vì đã tạo điều kiện để cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Tạo hình của Việt Hoa trong phim Lửa trắng. Ảnh: FBNV.

Trong Lửa trắng, Việt Hoa đảm nhận vai Mai - nhân vật được cô mô tả là cá tính, gan lì và khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn trước đây. Nếu khán giả quen thuộc với hình ảnh của cô trong các bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình, lần này nữ diễn viên bước vào một thế giới nhiều màu sắc tội phạm và hành động hơn.

"Mai gần như trái ngược với tôi ngoài đời nên những ngày đầu khá áp lực. Tôi phải dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật, đọc kỹ kịch bản trước mỗi ngày quay để tìm cách thể hiện phù hợp và không làm ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim", cô chia sẻ.

Không chỉ gặp thử thách về tâm lý nhân vật, Việt Hoa còn phải làm quen với các cảnh hành động. Trước khi bấm máy, cô được nhà sản xuất khuyên đi học võ để phục vụ vai diễn.

Nữ diễn viên thừa nhận việc tập luyện võ thuật không hề dễ dàng bởi trước đó cô chỉ quen với những bộ môn nhẹ nhàng. Các phân cảnh đánh đấm đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện và quay đi quay lại nhằm bảo đảm tính chân thực cũng như an toàn cho diễn viên.

Bên cạnh tuyến nội dung hình sự, Lửa trắng còn hé lộ mối quan hệ tình cảm giữa Mai và Hương "đen" do Duy Hưng thủ vai.

Việt Hoa cho biết ở những tập đầu, hai nhân vật thường xuyên đối đầu và tranh cãi. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc cùng nhau, Hương "đen" dần bị thu hút bởi sự hồn nhiên, đáng yêu và cá tính của Mai.

Cả 2 quay cảnh tỏ tình trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Nữ diễn viên kể khi quay cảnh này, thời tiết rất lạnh và gió to, dẫn đến cả 2 bị khô, đỏ mắt. Nhưng nhờ thế, các diễn viên trông khá tình cảm khi thực hiện cảnh phim.

Bộ phim Lửa trắng thuộc thể loại chính luận, điều tra phá án, khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong bối cảnh đời sống hiện đại. Theo ê-kíp, phim phản ánh thực trạng các loại ma túy thế hệ mới len lỏi vào giới trẻ thông qua những buổi tiệc tùng, môi trường giải trí và khát vọng nổi tiếng của một bộ phận người trẻ...

Phim tập trung khắc họa cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và các đường dây tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi.

Diễn viên Hồ Phong và Duy Hưng trong phim. Ảnh: VFC.

Nội dung phim bắt đầu từ những manh mối rời rạc liên quan đến một loại ma túy mới có tên "Bụi Trắng". Từ đây, lực lượng C04 từng bước điều tra và phát hiện một mạng lưới tội phạm có tổ chức với phương thức hoạt động nhiều tầng nấc, được che giấu dưới những vỏ bọc tưởng chừng hợp pháp.

Đối đầu với đường dây này là các chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy. Không chỉ dựa vào nghiệp vụ và lòng quả cảm, họ còn phải đối mặt với những áp lực khắc nghiệt, đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng ứng biến trong những tình huống nguy hiểm.

Song song với tuyến điều tra là câu chuyện diễn ra tại tỉnh Sơn Hải, nơi Mai - cô gái nghèo mang nhiều bí mật về thân phận - bất ngờ bị cuốn vào thế giới tội phạm.

Lửa trắng do Bùi Quốc Việt đạo diễn, dàn diễn viên gồm Hồ Phong, Duy Hưng, Thu Quỳnh, Việt Hoa, Bảo Anh, Mạnh Cường, Cù Thị Trà...