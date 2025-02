Viễn cảnh Kane khoác áo Arsenal

Kane dành phần lớn sự nghiệp với Tottenham, trước khi gia nhập Bayern Munich vào hè 2023 với bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng. Tuy nhiên, báo chí Đức tiết lộ giao kèo của tiền đạo người Anh có điều khoản cho phép anh rời Bayern với giá 67 triệu bảng trong tháng 1/2025. Con số này sẽ giảm xuống còn 54 triệu bảng vào tháng 1/2026.

Phát biểu trên Sky Sports, Merson cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để mang về một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

“Arsenal sẽ mua Kane”, Merson khẳng định. Khi được hỏi liệu ông có nghiêm túc hay không, cựu tiền vệ này đáp: "Tại sao không? 54 triệu bảng, tại sao không? Sol Campbell từng làm điều tương tự. Người ta có thể nói Kane lớn tuổi, nhưng Arsenal cần một trung phong ngay lúc này".

"Nếu Arsenal không thể vô địch mùa này, họ phải chớp lấy cơ hội. CLB cần một chân sút đẳng cấp và đã khẳng định được tài năng. Có thể Tottenham sẽ đưa cậu ấy trở lại, nhưng nếu không giành được danh hiệu nào với Bayern, liệu Kane có muốn trở về Spurs chỉ để tiếp tục trắng tay?", Merson nhấn mạnh.

Dù những tin đồn về tương lai đang nóng lên, theo nguồn tin từ Mail Sport, tiền đạo 30 tuổi hiện rất hạnh phúc tại Bayern Munich và chưa có ý định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

Khi Kane rời Tottenham, Chủ tịch Daniel Levy đàm phán thành công một điều khoản cho phép Spurs có quyền ưu tiên mua lại anh nếu Bayern đồng ý bán. Tuy nhiên, điều khoản này không quy định mức phí cụ thể, đồng nghĩa với việc Tottenham vẫn phải thương lượng giá cả với Bayern nếu muốn đón Kane trở lại.

Kane không thể giúp Bayern giành danh hiệu trong mùa giải đầu tiên, song vẫn duy trì phong độ săn bàn đỉnh cao, với 70 bàn sau 72 trận. Hiện tại, Bayern Munich dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 6 điểm so với đội bám đuổi.

