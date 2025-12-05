Viễn cảnh ác mộng với tiền đạo Hàn Quốc

Wolves của tiền đạo Hwang Hee-chan đang xếp chót bảng tại Premier League và đối diện nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa.

Wolves của tiền đạo Hwang Hee-chan khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Hôm 4/12, Wolves nhận thất bại 0-1 trước Nottingham Forest trên sân nhà Molineux. Đây cũng là trận thua thứ 8 liên tiếp của "Bầy sói" trên mọi đấu trường. Thành tích tệ hại khiến thầy trò HLV Rob Edwards xếp chót bảng xếp hạng Premier League với chỉ 2 điểm sau 14 vòng đấu, chưa thắng trận nào.

Trong chuỗi trận gây thất vọng này, Hwang cũng liên tiếp tịt ngòi. Anh ra sân 10 trận tại Premier League từ đầu mùa nhưng mới ghi được 1 bàn. Ở League Cup, tuyển thủ Hàn Quốc có 3 lần ra sân nhưng chỉ đóng góp 1 pha kiến tạo.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Hwang từng xem xét rời Wolves để được thi đấu nhiều hơn. Crystal Palace từng tiếp cận nhưng thương vụ không thành. Tiền đạo này cũng từ chối rời nước Anh dù nhận được sự quan tâm của nhiều CLB hạng dưới và một số đội ở Ligue 1.

Hwang có mùa giải 2023/24 thăng hoa trong màu áo Wolves, thậm chí trở thành vua phá lưới của CLB với 12 bàn sau 29 trận Premier League. Tuy nhiên, từ mùa 2024/25, tiền đạo người Hàn Quốc thường xuyên phải ngồi dự bị và chơi mờ nhạt mỗi khi được trao cơ hội.

Từng được kỳ vọng có thể tiếp bước Son Heung-min tỏa sáng tại xứ sương mù, nhưng Hwang dần chìm vào bóng tối. Nếu Wolves không thể thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, tiền đạo 28 tuổi có thể đối diện viễn cảnh tồi tệ khi phải xuống chơi tại Championship.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.