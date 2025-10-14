Victoria Beckham cầu xin con dâu

Victoria đã viết thư cho Nicola Peltz và hy vọng được nói chuyện với con dâu. Bà xã Beckham đang nỗ lực hàn gắn gia đình.

Theo Heat World, cả gia đình Beckham đều rất ủng hộ bộ phim tài liệu mới của Victoria, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn. Heat World cho biết Victoria đã rất nỗ lực hàn gắn với con dâu Nicola bằng cách chủ động liên lạc.

"Việc ra mắt loạt phim trên Netflix đã khiến Victoria xúc động. Được chứng kiến ​​cuộc sống và gia đình trên màn ảnh thực sự khiến cô ấy nhận ra tầm quan trọng của người thân. Điều đó khiến cô ấy nhận thức rõ hơn bao giờ hết mình không muốn mất Brooklyn", một nguồn tin thân cận chia sẻ với Heat World.

Victoria muốn thông qua con dâu để hàn gắn với con trai. Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham.

“Victoria rất đau lòng khi mọi chuyện đi quá xa. Cô ấy cảm thấy cách duy nhất để hàn gắn gia đình là nói chuyện với Nicola. Victoria cho rằng thuyết phục Nicola đứng về phía mình là cách duy nhất để giành lại con trai. Victoria không dễ để gạt bỏ lòng tự trọng nhưng lần này cô ấy đã gửi con dâu một lá thư viết tay và hỏi xem liệu họ có thể nói chuyện hay không. Phải mất rất nhiều thời gian, Victoria mới đi đến quyết định này. Cô ấy biết đây là cơ hội duy nhất để hàn gắn gia đình”, nguồn tin cho biết thêm.

Có thông tin cho rằng mối bất hòa giữa Victoria và con dâu bắt nguồn từ việc nhà thiết kế thời trang này chiếm hết sự chú ý tại đám cưới của con trai vào năm 2022. Peltz và mẹ chồng được cho là đã xảy ra xung đột về nhiều khía cạnh trong việc lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là khi nói đến váy cưới. Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của Victoria nhưng cuối cùng lại mặc một chiếc váy cưới của Valentino.

Sự rạn nứt dường như càng bùng phát khi Brooklyn và vợ không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5. Trong show diễn thời trang của Victoria mới đây, vợ chồng Brooklyn cũng hoàn toàn vắng mặt. Brooklyn và Nicola chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3/2023.