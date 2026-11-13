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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Vì sao vi khuẩn phản công?

  • Thứ sáu, 13/11/2026 13:35 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Kháng sinh từng được xem là vũ khí kỳ diệu giúp con người chống lại bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, vi khuẩn kháng thuốc đang khiến cuộc chiến này ngày càng cam go.

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Sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn kháng thuốc khiến nhiều phương pháp điều trị mất dần hiệu quả. Ảnh: CDC.

CUỘC CHIẾN CHỐNG VI KHUẨN VẪN CHƯA KẾT THÚC

Nhờ phát hiện ra penicillin và góp phần đáng kể vào chiến thắng của quân Đồng minh trong Thế chiến II, Fleming đã được xem như một vị anh hùng dân tộc. Năm 1945, ông được trao giải Nobel Y Sinh cùng với Florey và Chain nhờ đóng góp của mình. Tác động của penicillin đối với nhân loại sâu sắc đến mức nó được cho là đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống con người kể từ khi được phát hiện.

Từ thành công vang dội của penicillin, rất nhiều loại kháng sinh hiệu quả vượt trội đã được nghiên cứu phát triển sau Thế chiến II. Nhờ đó, nhân loại mới được tận hưởng món quà trời ban này để chống lại bệnh tật. Hầu hết loại bệnh truyền nhiễm đã được xóa sổ.

Tuy nhiên, vi khuẩn cũng không chịu để yên. Chúng đã phát động một cuộc phản công dữ dội chống lại con người. Điển hình là sự xuất hiện của loại vi khuẩn kháng thuốc, có khả năng sống sót trước cả thuốc kháng sinh. Tốc độ lây lan của những vi khuẩn kháng thuốc này nhanh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Các loại kháng sinh cũ mất dần hiệu quả đối với chúng, đòi hỏi phải có những loại kháng sinh mạnh hơn.

Ngay cả bây giờ, nhân loại vẫn đang trong cuộc chiến dai dẳng chống lại vi khuẩn kháng thuốc. Nhưng tại sao vi khuẩn kháng thuốc lại gia tăng liên tục như vậy? Đó là do việc sử dụng kháng sinh quá mức. Kháng sinh từng được xem là thần dược, thậm chí còn được kê đơn cho bệnh cảm cúm thông thường.

Việc sử dụng bừa bãi này dẫn đến sự xuất hiện của các loại "siêu vi khuẩn" không khuất phục trước bất kỳ loại kháng sinh nào, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nhân loại. Có thể nói việc tìm ra biện pháp đối phó với những vi khuẩn này là một thách thức lớn mà loài người đang phải đối mặt.

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20:38 7/11/2026

Park Seung-jun

NXB Trẻ

Siêu vi khuẩn kháng thuốc Dược lý học vi khuẩn kháng sinh kháng thuốc

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