Vì sao vận động viên chuyên nghiệp nghiện cờ bạc?

Là những người siêu cạnh tranh, lại có nhiều thời gian và tiền bạc, nhiều vận động viên ngày càng lún sâu vào các hoạt động cờ bạc.

Vừa nhận khoản phụ cấp “nóng hổi”, các vận động viên thường lên chuyến bay thuê riêng, lùi về cuối cabin và lập tức bắt đầu sát phạt. Họ chủ yếu chơi poker, đôi khi bourré, nhưng hầu như lúc nào cũng dính đến một trò bài bạc ăn tiền.

“Đến lúc máy bay hạ cánh thì tiền phụ cấp đã sạch bách. Lạy chúa đó là chuyến đi 10 ngày”, một cựu cầu thủ NBA (giấu tên vì vẫn đang làm việc trong giải) nói.

Để hiểu vì sao các vận động viên chuyên nghiệp bị cuốn vào những hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, cần phải hiểu văn hóa của họ. Đó là một thế giới bị chi phối bởi sự cạnh tranh cực độ, nơi những con người siêu cạnh tranh có cả tiền bạc lẫn thời gian rảnh.

Theo CNN, nhiều người hâm mộ ngao ngán khi các tình tiết của hai vụ cá độ bị cáo buộc liên tiếp bị phanh phui trong vài tuần qua. Đó là vụ bắt giữ một HLV NBA đương nhiệm - huyền thoại Chauncey Billups - cùng cầu thủ Terry Rozier. Billups bị cáo buộc cấu kết với những gia đình tội phạm khét tiếng ở New York để dàn xếp các ván poker và lừa người chơi hàng nghìn USD.

Rozier bị cáo buộc cố tình tiết lộ cho người đặt cược biết liệu anh có thi đấu hay không, giúp họ thắng kèo cược liên quan đến anh.

Vụ thứ hai liên quan hai tay ném bóng của Cleveland Guardians, Luis Ortiz và Emmanuel Clase. Họ bị cáo buộc phối hợp với đồng phạm để cố ý thực hiện các cú ném nhất định trong trận MLB nhằm thao túng kết quả cược.

Theo cáo trạng liên bang, những vụ cược đó giúp người chơi thắng 400.000 USD , trong đó Ortiz nhận 12.000 USD và Clase ít nhất 60.000 USD cho vai trò của mình.

Tại sao những vận động viên kiếm hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD lại tham gia vào một trò cá độ chỉ đáng phần lẻ trong mức lương của họ? Tại sao phải liều như vậy?

Khát vọng luôn phải thắng và văn hóa cờ bạc

Chauncey Billups, Terry Rozier (bên trái) và Damon Jones bị FBI bắt trong vụ cá độ phi pháp liên quan đến mafia. Ảnh: Reuters

“Chauncey Billups, anh ấy có hàng triệu USD. Nhưng có lẽ anh ấy cần cảm giác ‘hành động’? Đó là vấn đề. Nó như một phần con người họ, và giờ thì có quá nhiều cách để chơi,” một trinh sát nói với CNN.

Nhu cầu phải thắng trong mọi thứ đã khắc sâu vào tiềm thức của mỗi vận động viên và là điều khiến họ xuất sắc hơn người thường. Nhưng chính sự thôi thúc cạnh tranh ấy, “cơn sốt” adrenaline đó, cũng khiến cờ bạc trở nên hấp dẫn.

Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc của Đại học Rutgers từng đối chiếu 56 nghiên cứu về cờ bạc và phát hiện: 78,9% kết luận rằng vận động viên có tỷ lệ đánh bạc cao hơn người không phải vận động viên.

“Tôi có thể ngừng cờ bạc”, huyền thoại Michael Jordan từng nói với Connie Chung trong một cuộc phỏng vấn năm 1993 khi những lần xuất hiện tại sòng bạc của ông bị soi xét. “Tôi gặp vấn đề về cạnh tranh, một vấn đề về tinh thần hiếu thắng”.

“Mấy gã này sẽ không ngồi đọc sách đâu. Dàn xếp tỷ số thì tôi bất ngờ, nhưng mấy vụ poker thì không", một cựu tuyển trạch viên khẳng định. "Anh ta ở buổi tập ném bóng trước trận và có người nói: ‘Cá 100 USD là tôi sẽ ném trúng quả này’. Thế là họ bắt đầu đặt từ giữa sân, thậm chí xa hơn. Và ai cũng hăng máu”, ông nói thêm.

Đánh bài từ lâu đã là thú tiêu khiển của những người chơi thể thao nhà nghề ở Mỹ. Tony Kubek, một cầu thủ bóng chày nổi danh vào thập niên 1960, từng kể với tờ Record của New Jersey về những chuyến tàu 36 giờ mà ông trải qua cùng New York Yankees trong mùa tân binh MLB của mình.

“Chúng tôi chơi poker - toàn tờ 100 USD trên bàn, vào thời mà các cầu thủ giỏi cũng chỉ kiếm 25.000 USD một năm”, ông kể.

Hơn 20 năm trước, hai người bạn lâu năm Charles Oakley và Tyrone Hill xảy ra mâu thuẫn vì khoản nợ cờ bạc của Hill đối với Oakley, được cho là hàng chục nghìn đô. Bực bội vì chưa được trả, Oakley - lúc đó thuộc Raptors - ném mạnh quả bóng vào đầu Hill trong buổi tập trước trận giữa Toronto và Philadelphia 76ers.

"Họ ném 20.000 USD và chẳng nghĩ gì cả", vị trinh sát nói. Nhưng không thể ngăn người ta đánh bạc. Trước hết, ở Mỹ nó hợp pháp với những người trên 21 tuổi và được cho phép ở tất cả các bang trừ Utah và Hawaii. Cá độ thể thao hiện hợp pháp ở 38 bang. Trong bốn giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn - NHL, NFL, MLB và NBA - chỉ NFL cấm vận động viên đánh bạc khi đi thi đấu và vào sòng bạc trong mùa giải.

Cờ bạc xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong số 27 thành phố có đội NBA, 17 thành phố có sòng bạc ngay trong hoặc gần trung tâm thành phố.

“Anh hỏi bất kỳ nhân viên an ninh nào cũng biết,” trinh sát nói. “Một số người trong số này sang sòng bạc, ném 20.000 USD xuống chẳng chút đắn đo. Vì với họ, đó chỉ là chuyện vặt. Vấn đề không phải là tiền, mà quan trọng là họ muốn thắng”.

Giải Summer League của NBA được tổ chức ở Las Vegas, nơi không hiếm khi thấy cầu thủ xuất hiện ở bàn blackjack hoặc craps. “Cờ bạc, với DraftKings và FanDuel, giờ ở khắp nơi”, cựu cầu thủ MLB Jayson Werth cho biết. “Nó thực sự trở thành một phần của 'văn hóa'".

Đua ngựa và cơn nghiện của một ngôi sao đã giải nghệ

Là người tự nhận mình là “nghiện cạnh tranh”, từng phải thắng cả trong những trò Wiffleball sân vườn hay bóng rổ tự phát, Werth cảm thấy sự thiếu vắng cạnh tranh ập đến như cú đấm vào bụng khi giải nghệ năm 2018. Tuy anh nói rằng hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện dàn xếp tỷ số. “Cố tình thua ư? Không thể nào. Anh luôn cố thắng”, anh chia sẻ với CNN - anh hiểu cảm giác phải tìm cái gì đó để thỏa mãn nhu cầu chiến thắng.

Werth thử sống nhàn hậu sự nghiệp: chơi golf pro-am, đầu tư vài thứ khác lạ, như đua ngựa hữu cơ, nhưng chẳng thứ gì khiến anh thực sự “vào guồng”. Anh không lạc lối, nhưng hơi chênh vênh. Rồi anh xuống Tampa thăm bạn mình, Rich Averill. Hai người ra trường đua Tampa Downs xem cuộc đua có con ngựa mà Averill sở hữu. Khi đứng cạnh hàng rào, một luồng adrenaline quen thuộc chạy dọc cơ thể Werth. “Tôi nghiện luôn”, anh kể.

Anh có thể chơi theo cách dễ - nghiên cứu bảng đua và đặt cược - nhưng Werth nhận ra sự khác biệt nằm ở quyền sở hữu. Khi đầu tư tài chính vào con ngựa, anh cũng đầu tư cảm xúc.

Điều đó khiến anh mở rộng thêm Icon Racing, một mô hình góp vốn đua ngựa cho phép các cổ đông nhỏ được trải nghiệm cảm giác sở hữu toàn phần. Mô hình mở cho mọi người, nhưng Werth đặc biệt cố gắng mời gọi các vận động viên khác.

“Tôi hiểu mà”, anh nói. “Vận động viên chúng tôi cần một cái gì đó. Tôi từng chơi với những gã sẵn sàng cá 100 USD xem đồng xu rơi ngửa hay sấp. Chúng tôi được nuôi dạy để cạnh tranh cả đời, nên đó là điều chúng tôi làm”.

“Nhưng khi điều đó biến mất? Nó thật sự biến mất. Tôi nghĩ tôi không nhận ra cái ‘ngứa ngáy’ ấy lớn thế nào cho đến khi không còn gì để gãi nữa”.