Hơn 1.000 cầu thủ bị điều tra, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khủng hoảng

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang chìm trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi nhiều cầu thủ và trọng tài dính líu đến cá cược.

Nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra. Ảnh: Reuters.

Hôm 11/11, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) xác nhận hơn 1.000 cầu thủ và gần 150 trọng tài bị điều tra vì dính líu đến hoạt động cá độ bóng đá. Vụ bê bối đã khiến hàng loạt trận đấu bị hoãn, nhiều người bị bắt giữ và đặt ra câu hỏi lớn về tính liêm chính của các giải đấu trong nước.

Theo thông tin do TFF công bố, tổng cộng 1.024 cầu thủ chuyên nghiệp ở nhiều hạng đấu đã bị chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật Chuyên nghiệp (PFDK) để xem xét hành vi cá cược. Trong số này có 27 cầu thủ thi đấu tại Super Lig, bao gồm các tên tuổi đến từ những CLB hàng đầu như Galatasaray, Besiktas và Trabzonspor.

Điều đáng chú ý, gần như toàn bộ các đội trong top 10 giải Super Lig đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ Fenerbahce.

Cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở giải đấu cao nhất. 77 cầu thủ ở giải hạng Nhất (1. Lig), 282 cầu thủ ở hạng Hai (2. Lig) và 629 cầu thủ ở hạng Ba (3. Lig) cũng bị nêu tên, cùng với 9 trường hợp ngoài hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Trước quy mô quá lớn, TFF buộc phải tạm hoãn thi đấu hai tuần ở các giải hạng dưới để các đội bóng có thời gian sắp xếp lại nhân sự.

Bê bối cá cược gây ảnh hưởng đến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng còn nằm ở giới trọng tài. Một cuộc kiểm tra nội bộ do TFF thực hiện phát hiện 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hành nghề tại Thổ Nhĩ Kỳ có tài khoản cá cược, trong đó 152 người trực tiếp đặt cược vào các trận bóng đá, bao gồm cả những trận họ từng điều khiển.

Có trường hợp một trọng tài bị phát hiện đặt hơn 18.000 kèo cược, còn hàng chục người khác thực hiện trên 1.000 giao dịch.

Chủ tịch TFF, ông Ibrahim Haciosmanoglu, gọi đây là “cuộc khủng hoảng đạo đức nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ”, nhấn mạnh vấn đề không chỉ mang tính hành chính mà còn liên quan đến phẩm chất nghề nghiệp.

Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi tòa án Istanbul ra lệnh bắt tạm giam chủ tịch CLB Eyupspor, Murat Ozkaya, cùng 7 người khác vì cáo buộc thao túng kết quả trận đấu và tham gia mạng lưới cá độ bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng, với khả năng xuất hiện thêm các cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số và tham nhũng thể thao.

