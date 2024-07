Vì sao show hẹn hò phá giới hạn ở Hàn Quốc gây sốt?

Possessed Love (Tạm dịch: Tình yêu bị chiếm hữu), chương trình hẹn hò đang tạo ra cơn sốt nhỏ tại Hàn Quốc thời gian qua. Game show mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người chơi lẫn khán giả xem truyền hình ở nhiều nước châu Á.

Chương trình cũng phá vỡ những giới hạn thường thấy về một game show hẹn hò truyền thống của nước này. Theo chuyên gia, thông qua Possessed Love, các nhà sản xuất truyền hình thực tế tại Hàn Quốc cho thấy nỗ lực khai phá, sáng tạo những format, định dạng và câu chuyện mới mẻ, để câu kéo khán giả.

Những game show hẹn hò bùng nổ tại Hàn Quốc hơn một thập kỷ qua. Có thời điểm, khán giả nước này gần như “bội thực” với các chương trình ghép đôi. Song sự ra đời của Possessed Love nhanh chóng tạo ra “làn gió mới” cho người xem. Các tập phát sóng của chương trình thu hút đông đảo khán giả tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Không phải là những khoảnh khắc rung động ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Cũng không có những thử thách bắt buộc người chơi phải vượt qua để đến được với nhau như các chương trình hẹn hò từng lên sóng. Possessed Love là không gian mà 8 người tham gia gồm 4 nam, 4 nữ là thầy tử vi, pháp sư hay chuyên gia bói bài tarot. Trong số đó, có một người chơi là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán học của Đại học Yonsei danh tiếng, đã chuyển sang làm thầy bói. Điểm chung của các người chơi là độ tuổi từ 20 đến 30. Họ đều có vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút, khác xa với hình ảnh thường thấy về những người hành nghề pháp sư, thầy bói tử vi tại Hàn Quốc.

Khi bước vào show, các người chơi đều nhận được một tấm thẻ gỗ gồm thông tin ngày, giờ, năm sinh của nhau. Họ bắt đầu đưa ra các dự đoán về người yêu tương lai của mình. Từ đó, 8 người chơi lần lượt tìm ra đối tượng phù hợp.

Không chỉ vậy, trong một vài tập, những người này còn đưa ra dự đoán kết quả những buổi hẹn hò, hòa hợp với nửa kia hay các sự kiện liên quan đến họ ở tương lai gần nhờ hình thức bói bài tarot, tử vi hoặc rung chuông…

Càng vào sâu, các người chơi không còn để tâm tới những thẻ bài. Họ rung động, tìm thấy sự đồng điệu ở nhau nhờ cảm xúc và sự dẫn lối của trái tim.

Theo nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun, Possessed Love là chương trình truyền hình hẹn hò độc đáo, giúp các người chơi có được tình yêu thông qua những trải nghiệm thú vị.

“Không chỉ là show hẹn hò, chương trình này còn đi sâu khai thác các khía cạnh mới của mối quan hệ dựa trên nghề nghiệp độc đáo của những người tham gia”, nhà phê bình chia sẻ trên The Korea Times.

Không chỉ Possessed Love, một game show hẹn hò khác của Hàn Quốc có format mới lạ, vừa lên sóng trên đài JTBC là Love Siblings cũng thu hút khán giả. Chương trình này là nơi để các cặp anh chị em có chung huyết thống, giấu danh tính, tụ họp trong một ngôi nhà chung, sau đó giúp đỡ nhau tìm kiếm bạn đời.

Không chỉ là game show hẹn hò, Love Siblings còn mang tới những góc nhìn về câu chuyện trong gia đình cũng như cá tính, cách sống của các thành viên.

Theo chuyên gia, khán giả Hàn Quốc vẫn ưa chuộng các game show thực tế về hẹn hò. Vì thế, những năm qua, các nhà sản xuất truyền hình thực tế của nước này luôn cố gắng thay đổi, sáng tạo ra những format, định dạng mới với mong muốn thu hút đông đảo người xem. Đơn cử, với Real Dating Lab: Poisoned Apple, đài SBS đã áp dụng những bối cảnh thử nghiệm với camera ẩn để thử thách tình yêu của các cặp đôi thực sự.

Trong khi I'm Solo xoay quanh người đàn ông và phụ nữ độc thân tụ tập để hẹn hò, Love After Divorce của MBN lại đưa những người đã ly hôn vào các thử thách để tìm kiếm tình yêu lần nữa. Tương tự, Exchange của Tving cũng là nơi đoàn tụ các cặp đôi đã chia tay, tìm kiếm mối quan hệ mới…

“Khán giả đang được chứng kiến ​​một loạt show hẹn hò mới, có thể kể đến như Love Siblings, Possessed Love. Điều này báo hiệu một kỷ nguyên mới của các chương trình truyền hình thực tế. Mỗi chương trình lại có một nét hấp dẫn riêng và mang tới trải nghiệm khác nhau cho người xem”, ông Jung Duk Hyun nhận định.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.