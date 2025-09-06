Vì sao sếp thường về nhà sau nhân viên?

Nếu một vị giám đốc luôn về nhà trước nhân viên và chỉ nói mấy lời sáo rỗng “cố lên nhé!”, sẽ chẳng có nhân viên nào làm việc cả.

Ngày 15: Nghịch cảnh còn tốt hơn

Nếu hoàn cảnh thuận lợi thì tốt. Nếu là nghịch cảnh thì còn tốt hơn nữa. Quan trọng là thái độ lạc quan về hoàn cảnh của mình và không ngừng làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình.

Ngày 16: Ngày nắng sáng và ngày âm u

Cuộc đời nếu có những ngày nắng sáng thì cũng có những ngày âm u. Không chỉ những khi có được vận may mà cả khi gặp phải tai họa, nếu mình nghĩ đó là tu tập, và biết ơn vì được cho sống ở đời, thanh lọc tâm hồn thì số phận sẽ được dẫn dắt theo chiều hướng tốt đẹp.

Lãnh đạo là tấm gương lao động chăm chỉ. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 17: Cách sống của ngài Ninomiya Sontoku

Tôi cho rằng có thể nâng cao nhân cách qua việc say sưa làm việc hàng ngày. Nghĩa là làm việc chăm chỉ không chỉ đem lại lương thực, mà còn nâng cao nhân cách của chúng ta.

Ví dụ điển hình là ngài Ninomiya Sontoku. Cả đời ngài làm việc đồng áng, cần cù và thông qua quá trình đó mà hiểu được chân lý, nên nhân cách ngài trở nên cao đẹp hơn. Chính nhờ ngài Sontoku như thế mà với tư cách người lãnh đạo, ngài có được lòng tin và sự kính trọng của nhiều người và cứu giúp nhiều dân làng nghèo đói lúc bấy giờ.

Ngày 18: Xem xét lại giá trị quan lao động

Việc xem xét lại giá trị quan đối với lao động là điều quan trọng nhất với Nhật Bản hiện nay. Phải làm sao để nhiều người thay đổi cách nghĩ, không phải là cố gắng nhận nhiều tiền mà không phải làm việc mà ngược lại, hiểu ra rằng việc lao động chăm chỉ không chỉ để có được của cải, mà còn giúp mài giũa bản thân, thỏa mãn đời sống tinh thần của mình.

Ngày 19: Giới hạn của doanh nghiệp tham vọng

Chính vì doanh nghiệp là nơi tập trung nhiều người nên chắc chắn sẽ có những hành động “phải kiếm tiền nhiều hơn nữa” xuất phát từ lòng tham. Nhưng tôi cho rằng không thể duy trì sự thành công bền vững của doanh nghiệp nếu chỉ biết nghĩ tới lợi nhuận công ty mình.

Ngày 20: Doanh nhân chân chính

“Tìm kiếm lợi nhuận cũng phải hợp đạo lý”. Doanh nhân chân chính là phải tìm kiếm lợi nhuận trong phạm vi, sao cho không bước ra khỏi đạo lý của cộng đồng.

Ngày 21: Nỗ lực của người đứng đầu

Chỉ khi những người đứng đầu doanh nghiệp mà trước tiên là giám đốc dốc hết 100% năng lực của mình cho doanh nghiệp thì lúc đó, họ mới là giám đốc, là người đứng đầu tốt. Thậm chí có khi người đứng đầu còn không có thời gian riêng tư của mình.

Ngày 22: Nói là làm

Trong xã hội, “không nói mà làm” được xem là một đức tính tốt đẹp. Nhưng tôi lại xem trọng đức tính “nói là làm”. Trước tiên giơ tay xung phong, tuyên bố với xung quanh “tôi làm việc này”. Bằng cách tuyên bố như thế, ta chịu sức ép từ chính bản thân và xung quanh, từ đó khơi gợi tinh thần làm việc cũng như thúc đẩy chính mình để việc hoàn thành mục tiêu trở nên chắc chắn hơn.

Ngày 23: Làm việc nhiều hơn bất kỳ ai

Giám đốc phải là người làm việc nhiều hơn bất kỳ ai trong công ty. Nếu một vị giám đốc luôn về nhà trước nhân viên và chỉ nói mấy lời sáo rỗng “cố lên nhé!”, sẽ chẳng có nhân viên nào làm việc cả. Người đứng trên mọi người phải cố gắng hết mình, làm việc đến mức khiến cấp dưới cảm thấy tội nghiệp. Nếu không, sẽ chẳng có nhân viên nào chịu theo họ cả.