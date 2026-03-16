Vì sao Sean Penn thắng Oscar 2026 nhưng không đến

Sean Penn đã không xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2026 dù được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Dù giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim One Battle After Another, tài tử Sean Penn đã bỏ lỡ buổi lễ diễn ra vào ngày 15/3 (giờ Mỹ), tại Nhà hát Dolby, Los Angeles. Trong khi đó, các bạn diễn của ông là Leonardo DiCaprio và Teyana Taylor cùng ê-kíp đều có mặt đông đủ.

Khi công bố hạng mục này, người chiến thắng năm ngoái là Kieran Culkin đã nói đùa rằng: "Sean Penn không thể có mặt ở đây hoặc là không muốn đến. Tôi xin thay mặt ông ấy nhận giải thưởng này".

Sean Penn thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2026 với vai Đại tá Steven J. Lockjaw trong phim One Battle After Another. Ảnh: Warner Bros.

Chưa rõ lý do cụ thể khiến Penn bỏ lỡ sự kiện lớn nhất Hollywood này, song theo The New York Times nhiều khả năng Sean Penn đang ở châu Âu. Tại đây, ông có kế hoạch đến thăm Ukraine, dù chi tiết mục đích chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Sean Penn từ lâu đã là người ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine. Vào năm 2022, tài tử đã tặng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một bức tượng Oscar của mình.

Theo The Hollywood Reporter, bức tượng vàng mà Penn tặng Tổng thống Zelenskyy chính là giải thưởng ông giành được cho phim Mystic River - bộ phim mà ông thủ vai cựu tù nhân Jimmy Marcum.

Trước đó, Sean Penn hai lần thắng giải Oscar với Mystic River (2004) và Milk (2009).

Sean Penn sinh năm 1960, là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Ông nổi tiếng có tình sử phức tạp. Từ năm 1985 đến 1989, Penn kết hôn với nữ hoàng nhạc pop Madonna. Sau đó, nam diễn viên sống cùng Robin Wright (1996 - 2010). Ngoài ra, tài tử còn có mối quan hệ kéo dài hai năm với Charlize Theron, cũng như hẹn hò "góa phụ đen" Scarlett Johansson.

Năm 2025, tài tử hẹn hò Valeria Nicov. Cô kém bạn trai 35 tuổi. Valeria Nicov sinh ra ở Chișinău, Moldova và đang sống tại Pháp. Cô học diễn xuất tại Học viện Âm nhạc, Sân khấu và Mỹ thuật ở Chișinău, sau đó học tại Actors Studio dưới sự hướng dẫn của Jack Waltzer, rồi có thời gian học tại Cours Florent, Paris. Người đẹp góp mặt trong một số dự án phim, có thể kể tới như Emily in Paris, L'amour est une Fête, Ténor...