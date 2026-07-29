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Đây là Dalí

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Dalí và khám phá ý nghĩa của những bức tranh siêu thực của ông. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là: nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Xuất bản

Vì sao Salvador Dalí bị cha từ mặt?

  • Thứ tư, 29/7/2026 16:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mối tình với Gala, những hành vi gây sốc và câu nói bị xem là xúc phạm mẹ quá cố khiến Salvador Dalí bị cha cắt đứt chu cấp và đuổi khỏi quê nhà.

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Bức ảnh Dalí với con nhím biển trên đầu. Ảnh: mutualart.

Năm 1929 là một năm nhiều biến động với Dalí. Ông chuyển đến Paris, tìm thấy tình yêu và gia nhập phái Siêu thực. Lối hành xử của ông bắt đầu thất thường, đến mức gần như điên rồ - tiêu biểu như buổi hẹn hò đầu tiên với Gala.

Cha của Dalí rất giận dữ trước những hành vi của con trai, cũng như mối quan hệ bất chính giữa con mình với một phụ nữ đã có chồng.

Sau đó, ông nghe được rằng Dalí đã viết như thế này lên một bức tranh: “Đôi khi, để tìm vui, tôi nhổ lên chân dung của mẹ mình”. Không ngạc nhiên khi ông xem đây là lời thóa mạ nhằm vào người vợ đã khuất của mình.

Ngày 6 tháng 12, 1929, Dalí nhận được thư từ cha, trong đó tuyên bố từ chối chu cấp cho ông và đuổi ông khỏi Cadaqués.

Là người đã quen với lý thuyết của Freud, ông nói về những chấn động tâm lý đến từ việc bị cha từ mặt, nhưng ông cũng không nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Bẩm tính ái kỷ đã ăn vào máu, Dalí gần như thích thú trước sự chú ý do sự kiện không vui này gây ra, và biến nó trở thành một tấn kịch mới.

Để trả miếng người cha, ông cắt tóc mình đem chôn trên bờ biển Cadaqués. Sau đó ông cạo sạch và nhờ Buñuel chụp cho mình một tấm ảnh với một con nhím biển trên đầu.

Catherine Ingram, Andrew Rae

Đông A + NXB Dân Trí

Salvador Dalí Từ mặt Siêu thực Buñuel

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