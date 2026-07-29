Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Xuất bản

Điểm chung giữa nhà lãnh đạo và cao thủ Karate

  • Thứ tư, 29/7/2026 08:00 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sự quyết liệt chính là điểm chung của nhà lãnh đạo và cao thủ karate. Khi đưa ra chiến lược phát triển cho công ty, hãy quyết liệt như khi ra đòn. Sự do dự sẽ khiến bạn hối hận.

Lãnh đạo ảnh 1

Bộ phim The Karate Kid mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm cho những người đang ở cương vị lãnh đạo hoặc gánh vác trọng trách lớn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim The Karate Kid (1984).

Trong bộ phim The Karate Kid năm 1984, một lão cao thủ karate người Nhật tên là Miyagi đứng ra bảo vệ cho một thiếu niên hay bị bắt nạt tên Daniel. Sau khi Miyagi hỏi Daniel có muốn học karate hay không, cậu bé đã đáp với một câu trả lời nước đôi: “Cháu đoán là có”. Miyagi bảo Daniel ngồi xuống.

“Cậu Daniel, chúng ta phải nói chuyện”, ông nói với giọng nghiêm khắc, với vốn tiếng Anh bập bõm. “Đi bộ trên đường. Đi bên phải, an toàn. Đi bên trái, an toàn. Nhưng nếu đi vào giữa, sớm hay muộn cậu cũng bị nghiền nát giống như quả nho. Karate cũng thế.

Học hoặc không. Nếu bảo rằng ‘cháu đoán là có’, thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị nghiền nát giống như quả nho thôi. Hiểu không?”

Lời cảnh báo của tôi đối với các nhà lãnh đạo cũng giống thế. “Hoặc anh lãnh đạo, hoặc không. Nếu anh ‘đoán là mình đang lãnh đạo’, thì sớm hay muộn anh cũng sẽ bị nghiền nát giống như quả nho thôi”.

Khi mọi người lần đầu theo gót một nhà lãnh đạo, họ sẽ nóng lòng muốn tin tưởng người đó và do tin tưởng, họ sẽ cho phép nhà lãnh đạo ấy tiến vào tận sâu bên trong thánh địa tâm hồn họ. Họ trao cho nhà lãnh đạo thứ quyền lực gây ảnh hưởng sâu sắc đến cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của bản thân.

Họ làm thế vì họ muốn nhà lãnh đạo nắm quyền lực một cách công bằng và bao dung. Họ tin rằng nhà lãnh đạo sẽ cho phép họ đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của mình ở các khía cạnh “Nó”, “Chúng tôi” và “Tôi”.

Điều đó nghĩa là không gì gây phẫn nộ bằng việc khiến một người đi theo mình bị vỡ mộng. Nếu mọi người nghi ngờ nhà lãnh đạo đã phản bội lòng tin của mình, thì họ sẽ báo thù tàn bạo lên nhà lãnh đạo ấy và tổ chức, bất chấp sự nghi ngờ của họ có căn cứ hay không.

Các nhà lãnh đạo muốn truyền cảm hứng cho các công ty của họ thông qua tầm nhìn và giá trị thì buộc phải chấp nhận một ván cược tất tay. Nếu họ thành công, mọi người sẽ gắn bó trọn vẹn và tổ chức sẽ vươn tầm. Nhưng nếu họ thất bại, mọi người sẽ chủ động thiếu gắn bó và tổ chức sẽ chìm sâu xuống đáy.

Sự vỡ mộng giống như một lỗ đen. Nó có lực hấp dẫn khổng lồ. Hầu hết mọi nỗ lực lãnh đạo, bất kể có ý nghĩa đến đâu, chắc chắn đều sẽ rơi vào vùng chân trời sự kiện của lỗ đen. Nếu bạn không hội đủ năng lượng để thoát ra, lỗ đen này sẽ nuốt chửng cả bạn lẫn tổ chức của bạn.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Lãnh đạo The Karate Kid Daniel Miyagi Lãnh đạo Quyết liệt

    Đọc tiếp

    Điều tạo nên sức mạnh tiềm ẩn cho nhà lãnh đạo

    Điều tạo nên sức mạnh tiềm ẩn cho nhà lãnh đạo

    20:04 21/7/2026 20:04 21/7/2026

    0

    Khích lệ nhân viên đúng lúc sẽ tạo nên sức mạnh tiềm ẩn cho nhà lãnh đạo. Sự tiến bộ và trưởng thành của nhân viên sẽ là nền móng để doanh nghiệp phát triển trong tương lai.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý