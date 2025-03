Vì sao Ronaldo chưa cưới Georgina

Cặp đôi đã có với nhau 2 cô con gái Alana Martina và Bella, bên cạnh 3 người con riêng của Ronaldo. Mặc dù có cuộc sống gia đình hạnh phúc và viên mãn, Ronaldo vẫn chưa chính thức ngỏ lời cầu hôn Georgina.

Cách đây vài năm, Ronaldo từng khẳng định "luôn có ý định kết hôn trong tương lai". Tuy nhiên, CR7 cho biết bản thân vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Ronaldo chia sẻ: "Tôi luôn nói với cô ấy về điều này. Cô ấy biết tôi đang nói về điều gì. Mọi thứ có thể xảy ra trong 1 năm, hoặc 6 tháng, hoặc thậm chí trong 1 tháng nữa".

Georgina cũng từng tiết lộ rằng bạn bè và gia đình thường xuyên trêu chọc cô về việc kết hôn với Ronaldo. Cô nói: "Họ luôn đùa về đám cưới, 'Khi nào thì đám cưới?' Họ đã bắt đầu hát cho tôi nghe những bài hát liên quan đến chủ đề này. Thật ra, chuyện đó không phải do tôi quyết định".

Truyền thông châu Âu đồn đoán rằng Ronaldo và Georgina có thể đã bí mật kết hôn. Một điểm đáng chú ý là việc Ronaldo thường xuyên để lại những gợi ý về cuộc hôn nhân với Georgina trước công chúng.

Trong một bài đăng chúc mừng sinh nhật Georgina trên mạng xã hội, CR7 gọi cô là "vợ" và viết: "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh. Một người mẹ, bạn đồng hành, bạn tốt, vợ của anh. Em đã thắp sáng cuộc sống chúng ta, tình yêu của em đã lan tỏa đến mọi người".

Khi lên nhận giải tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 ở Dubai, Ronaldo đã nhắc đến Georgina với danh xưng "vợ" khi cảm ơn cô vì sự ủng hộ trong những năm qua.

Trong bài phát biểu, CR7 chia sẻ: "Giành giải thưởng này là một niềm vui lớn với tôi. Con trai lớn của tôi đang ở đây, vợ tôi [Georgina] cũng có mặt".

Hiện tại, gia đình Ronaldo sống cùng nhau tại Saudi Arabia, thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu của CR7 tại Al Nassr.

