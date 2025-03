Thủ môn 107 kg gây chú ý ở vòng loại World Cup

Lutfalla góp mặt trong thất bại 0-2 của Bahrain trước Nhật Bản hôm 20/3. Anh là điểm nhấn đáng chú ý bên phía Bahrain và được truyền thông Nhật quan tâm.

Thủ thành 32 tuổi cao 1,82 m và nặng đến 107 kg. Anh đang chơi cho CLB Al-Muharraq ở giải VĐQG Bahrain.

Ở cấp tuyển, Lutfalla đã có 30 lần ra sân cho tuyển Bahrain từ năm 2013 và tạo chỗ đứng vững chắc nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Năm ngoái, Lutfalla nhận giải Thủ môn hay nhất Gulf Cup khi giúp Bahrain lên ngôi vô địch sau trận chung kết với Oman.

Nhiều CĐV Nhật Bản theo dõi trận đấu đã chú ý đến vẻ ngoài của Lutfalla, ví anh giống như một nhân vật hoạt hình có thân hình đồ sộ.

Trước Nhật Bản, Lutfalla thi đấu nỗ lực nhưng vẫn để thủng lưới 2 lần. Anh có tổng cộng 2 pha cứu thua ở trận vừa qua, đồng thời tung ra đến 11 đường chuyền dài chuẩn xác. Điểm mạnh của Lutfalla là khả năng phát bóng tấn công tốt.

Tại vòng loại World Cup 2026, Bahrain đang xếp thứ 5, ngang điểm với Indonesia nhưng đứng dưới vì thua hiệu số bàn thắng - bại. Đội bóng của Lutfalla phải thắng các trận còn lại để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng chung kết.

