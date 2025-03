Những đội sắp tiếp bước Nhật Bản dự World Cup 2026

Trong tuần tới, Argentina, New Zealand và Iran khả năng cao điền tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra hè năm sau.

Argentina gần như có vé dự World Cup 2026.

Vòng loại World Cup 2026 chỉ mới đi qua hơn nửa chặng đường (ngoại trừ châu Âu và châu Đại Dương), cuộc đua giữa các đội tuyển hàng đầu vẫn diễn ra gay cấn. Tuy nhiên, một số đội bóng có phong độ ấn tượng đang nắm lợi thế.

Sau khi Nhật Bản trở thành cái tên đầu tiên chính thức giành vé tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh (không tính ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico), nhiều khả năng ba cái tên khác sẽ lộ diện sau đợt thi đấu tháng 3.

Khu vực châu Á

Dựa trên các kết quả mới nhất, Iran gần như trở thành đội thứ hai của châu Á giành vé trực tiếp. Đội bóng đang có 19 điểm sau 7 trận, hơn đội xếp thứ ba UAE tới 9 điểm trong bối cảnh vòng loại thứ ba chỉ còn 3 trận. Hiệu số của Iran (+9) cũng tốt hơn UAE (+6). Iran chỉ mất vé trực tiếp dự World Cup 2026 trong trường hợp họ thua cả ba trận cuối, đồng thời UAE cũng toàn thắng 3 trận.

Đó chỉ mới là điều kiện cần, bởi khi đó Iran và UAE sẽ bằng điểm nhau. Điều kiện đủ là hiệu số của UAE khi đó cũng phải tốt hơn Iran. Theo đánh giá từ Football Index, Iran có xác suất 99,99% dự World Cup 2026.

Uzbekistan, đội đang có 16 điểm sau 7 trận, cũng có thể đặt một tay vào tấm vé dự World Cup ngay sau lượt trận sắp tới. Uzbekistan sẽ gặp Iran vào ngày 25/3, nếu thắng trong trận đấu này, đội bóng Trung Á sẽ có 19 điểm.

Trong trường hợp UAE thắng Triều Tiên ở trận đấu cùng giờ, Uzbekistan vẫn hơn đối thủ 6 điểm trong bối cảnh bảng A chỉ còn hai lượt trận. Trong trường hợp UAE không thể thắng Triều Tiên, và Uzbekistan thắng Iran, đội bóng Trung Á cũng sẽ chính thức giành vé.

Iran cũng gần như đã có vé dự World Cup 2026.

Khu vực Nam Mỹ

Ở lượt trận thứ 13 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), tuyển Argentina có chiến thắng tối thiểu 1-0 mang tính bước ngoặt trước Uruguay. Giống Iran, chỉ có kịch bản điên rồ ở 5 lượt trận cuối mới khiến Argentina mất vé dự World Cup 2026.

Để Argentina mất vé trực tiếp - tức rơi khỏi top 6 - họ phải thua toàn bộ 5 trận còn lại trong khi Bolivia (đội đang xếp thứ 7) cũng phải thắng cả 5 trận. Song, đây chỉ mới là điều kiện cần.

Trong trường hợp điều này xảy ra, Argentina và Bolivia sẽ có cùng 28 điểm. Khi đó, hiệu số bàn thắng bại trở thành yếu tố quyết định. Hiện tại, Argentina hơn Bolivia tới 31 bàn về hiệu số (+15 so với -16).

Để Bolivia lật ngược tình thế, họ không chỉ cần thắng với tỷ số cách biệt mà Argentina cũng phải thua đậm ở cả 5 trận còn lại. Chẳng hạn, nếu Bolivia thắng mỗi trận với tỷ số 3-0 (tổng cộng +15 bàn), Argentina cũng sẽ phải thua thêm thật đậm trong 5 trận còn lại để kéo hiệu số của họ xuống thấp hơn mốc -1.

Điều này rõ ràng gần như không thể xảy ra. Thậm chí, chỉ cần một điểm ở loạt trận thứ 14 sắp tới, Argentina sẽ chính thức điền tên mình dự World Cup 2026.

Khu vực châu Đại Dương

Trước khi Argentina và Iran chơi các trận đấu quyết định, chủ nhân của tấm vé thứ hai sau Nhật Bản dự World Cup 2026 (không tính các nước chủ nhà) sẽ được định đoạt vào ngày 24/3. Trên sân nhà Eden Park ở Auckland, New Zealand sẽ chơi trận chung kết vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương (OFC) với New Caledonia.

Sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa New Zealand với New Caledonia khiến không nhiều người tin rằng có bất ngờ nào sẽ xảy ra sắp tới. Dàn sao thượng thặng đang chơi ở châu Âu của New Zealand, dẫn đầu là Chris Wood (Nottingham Forest) tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khác ở châu Đại Dương.

Trong trận bán kết gặp Fiji, New Zealand thắng tới 7-0. Ở chiều ngược lại, New Caledonia chỉ là đội bóng tí hon và mới được FIFA công nhận từ năm 2004. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, New Caledonia đứng thứ 152, sau cả Philippines (hạng 150).