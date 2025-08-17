Vì sao Real Madrid phải đá vào rạng sáng thứ tư?

Real Madrid sẽ khởi đầu chiến dịch La Liga 2025/26 bằng cuộc tiếp đón Osasuna trên sân Santiago Bernabeu vào 2h thứ tư (20/8) - một lịch thi đấu hiếm thấy cho vòng mở màn giải VĐQG Tây Ban Nha.

Real Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên thuộc La Liga mùa giải mới.

Nguyên nhân xuất phát từ việc thầy trò Xabi Alonso vừa dự FIFA Club World Cup 2025, nơi họ dừng bước ở bán kết trước PSG hôm 9/7. Sau giải đấu này, Real Madrid đề nghị hoãn trận ra quân nhằm có thêm thời gian tập huấn và hồi phục. Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) cũng ủng hộ yêu cầu này.

Tuy nhiên, La Liga không chấp thuận, bởi theo thỏa ước lao động tập thể, cầu thủ chỉ được nghỉ tối đa 21 ngày liên tiếp - và Real Madrid tuân thủ đầy đủ. Quy định không hề nhắc đến việc kéo dài giai đoạn tiền mùa giải. Dù vậy, ban tổ chức vẫn linh động dời lịch từ cuối tuần sang thứ tư, coi như một sự nhượng bộ phần nào.

Real Madrid tiếp tục kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nhưng phán quyết cuối cùng từ Thẩm phán duy nhất phụ trách kỷ luật vẫn đứng về phía La Liga. Kết quả: màn chạm trán giữa Real Madrid và Osasuna sẽ diễn ra vào thứ tư (20/8) lúc 2h, tại Bernabeu - biến trận mở màn mùa giải của “Los Blancos” mang màu sắc Champions League hơn là không khí quen thuộc của La Liga cuối tuần.