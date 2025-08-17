Figo lẩn tránh khi bị ép chọn áo Barcelona và áo Real Madrid

Cựu danh thủ Luis Figo bị phóng viên “áp sát” với câu hỏi nhạy cảm về chiếc áo đấu Real Madrid và Barcelona, nhưng ông đã xử lý tình huống đầy khéo léo, tựa như một pha thoát pressing trên sân cỏ.

Figo vẫn lịch lãm khi xuất hiện trước truyền thông

Luis Figo là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất trên sân cỏ quốc tế - đồng thời cũng là một trong những người bị ghét bỏ nhiều nhất. Đặc biệt, với cổ động viên Real Madrid và Barcelona, hai đội bóng mà ngôi sao người Bồ Đào Nha từng khoác áo trong sự nghiệp, tình cảm dành cho ông luôn lẫn lộn.

Cho đến nay, không ai quên được vụ việc chiếc thủ lợn bị ném xuống sân, gắn liền với cái tên Figo khi ông còn là thần tượng tại Barca. Dù vậy, cựu danh thủ này vẫn khẳng định rằng luôn dành tình cảm đặc biệt cho cả hai câu lạc bộ.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, Figo bị chất vấn về chuyện chiếc áo nào hợp với ông hơn. Figo trả lời: “Còn tùy vào kiểu dáng của áo. Trước kia áo rộng thùng thình, bây giờ thì ôm sát hơn”.

Đó là "động tác" khéo léo né tránh câu hỏi không khác gì một pha vào bóng đầy "nguy hiểm". Ông tiếp lời: “Có những mẫu áo tôi thật sự rất thích”.

Sau đó, Figo tiếp tục thao thao phân tích về từng kiểu áo. Số 7 một thời của Bồ Đào Nha cho biết: “Áo kỷ niệm 100 năm của Barcelona rất đặc biệt. Rồi áo kỷ niệm 100 năm của Real Madrid cũng rất đẹp, bởi đó cũng là một cột mốc lịch sử đặc biệt. Màu xanh-đen của Inter thì lúc nào cũng nổi bật, và màu xanh lá của Sporting Lisbon cũng vậy”.

Figo kết lại, khẳng định mọi đội bóng mà ông từng khoác áo đều để lại trong mình tình cảm và sự ngưỡng mộ. Với cách trả lời khôn ngoan, Figo đã tránh làm mất lòng CĐV từ các CLB mà ông từng khoác áo.